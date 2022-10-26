По данным минобороны РФ Украина может создать и применить "грязную" ядерную бомбу. Причем взрывать она ее будет на своей же территории, с целью провокации, эмулируя применение Россией тактического ядерного оружия. Цель провокации - заставить коллективный Запад ввести максимально возможные санкции против РФ, а НАТО вступить в военные действия.

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Не секрет, что на Украине нет классического ядерного оружия, и эта страна не входит в клуб ядерных государств. Однако во времена СССР на территории незалежной ядерное оружие присутствовало в приличных количествах, включая межконтинентальные ядерные боеголовки. К счастью в девяностых годах прошлого столетия, России удалось вывезти все ядерное вооружение с Украины на свою территорию. К удивлению, этому событию в немалой степени поспособствовали Соединенные Штаты Америки. В те годы, даже США понимали степень опасности обладания подобными вооружениями, маленькими и нестабильными странами. Обладая ядерной дубинкой, Украина тут же начала бы шантажировать РФ в ответ на попытку денацификации. И кто знает, что пришло бы в голову киевским "наркоманам", возможно ядерные боеголовки полетели в сторону крупнейших российских городов.

Но теперь это только удел фантазий украинского руководства. Тем не менее, в незалежной множество действующих атомных электростанций, а значит радиоактивные отходы присутствуют в приличных количествах. Это означает возможность создания, так называемой "грязной" ядерной бомбы. "Грязная" ядерная бомба состоит из обычной взрывчатки и окружающих ее радиоактивных материалов. Собственно "грязной" ее называют из-за применения не чистого урана, а отходов его производства - оксида урана, который обильно содержится в отработанных тепловыделяющих элементах с атомных электростанций. Суть применения такого оружия состоит в том, что обычный (не ядерный) врыв разносит радиоактивные отходы на значительные расстояния, тем самым заражая территорию. При этом радиоактивное заражение значительно превышает таковое от обычной ядерной бомбы, так как там применяется относительно небольшие количества оружейного урана.

. Радиация наносит непоправимый ущерб человеческому организму, да и всему живому вокруг, люди начнут болеть лучевой болезнью, обостряются онкологические заболевания. У перенесших лучевую болезнь, возможны проблемы с деторождением, различные мутации у потомства. Почва и вода на многие десятилетия будут заражены опасными изотопами, как-то: кобальт-60, цезий-137, стронций-90, полоний-210, плутоний-238. Взорвав несколько таких бомб в большом городе, к примеру в Москве, можно его сделать не пригодным к дальнейшему проживанию, превратим мегаполис в радиоактивный могильник. Но хочу успокоить сограждан, у блокитных вояк нет средств доставки подобных боеприпасов, да и если бы были, "грязные" ракеты собьют российские ПВО, задолго до подлета к столице. А посему ВСУ будут взрывать данные боеприпасы исключительно на своей территории, с целью провокации, эмулируя применение РФ тактического ядерного вооружения.

Причем постараются это сделать, когда ветер будет дуть в сторону Европы, чтобы поделиться "полезной" радиацией с жителями Евросоюза. Похоже, что теперь европейцы будут не только трястись от холода, но еще и светиться в темноте. По расчетам Киева - после такой провокации силы НАТО обязательно вступят в боевые действия, уничтожат Черноморский флот, или чем там еще угрожал нам Байден. И ради этого готовы пожертвовать жизнями собственных граждан, превратив Украину в один большой Чернобыль. Представительство России при ООН, уже заявило о возможности проведения подобной провокации в ближайшее время, а миссия МАГАТЭ должна отправится в Киев с инспекцией.

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А вот министерство обороны США, Франции и Великобритании, полностью проигнорировали предупреждения России, что может косвенно указывать на сопричастность данных государств к готовящейся провокации. По данным Минобороны РФ, после подрыва "грязной" ядерной бомбы на территории Украины, датчики системы мониторинга в Европе зафиксируют повышенный радиационный фон, что позволит обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия. Против России будут введены максимальные экономические санкции, означающие полную экономическую изоляцию нашей страны, с большой вероятностью НАТО вступит в боевые действия, либо станет предоставлять Киеву любые виды вооружений, включая авиацию, тяжелые танки и дальнобойные ракеты.