Недружественные страны теперь собираются диктовать нам цены на нашу же нефть. Однако ни Индия ни Китай к ним присоединяться не собираются, как и другие здравомыслящие государства. Может получиться так, что вместо дешевой российской нефти, страны G7 получат взлет мировых цен на углеводороды в стратосферу. И это они еще не слышали об параллельном экспорте, когда российскую нефть придется покупать у третьих стран втридорога.

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Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть. Для этого будет введен потолок цен, выше которых страны G7 и примкнувшие к ним сателлиты откажутся от приобретения нефти у России. Об этом договорились в минувшую пятницу в Берлине министры финансов стран, входящих в "семерку". По мнению недружественных государств, у России просто не будет других вариантов, как отдавать черное золото по бросовым ценам. Для этого планируют создать международную коалицию, которая бы блокировала перевозки российской нефти по морю, если цена на нее превысит установленный потолок. Мера направлена на снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов, ну и конечно на увеличение собственных доходов, от приобретения по дешевке российского достояния.

В Кремле уже заявили, что страны присоединившиеся к потолку цен, просто не смогут закупать углеводороды у РФ. На деле "потолочники" все равно будут покупать русскую нефть, но уже по параллельному экспорту, и втридорога. Например станут выкупать ее у Китая, а "красный дракон" уже проявил свою заинтересованность и подсчитывает возможные барыши. Или у Индии, на которую Евросоюз сейчас активно давит, предлагая ей отказаться от закупок нефти у РФ. Саудиты и другие члены ОПЕК+ наращивать добычу не спешат, ибо хорошо помнят околонулевые нефтяные ценники в разгар кризиса и пандемии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осмелела настолько, что предложила расширить данную практику и на российский природный газ. Особенно смешно звучат эти заявления, на фоне практически полного прекращения поставок голубого топлива в Евросоюз.

На днях перекачка газа была полностью остановлена по "Северному потоку 1" - на ремонт ушла последняя турбина. Если газопровод не заработает, санкционку придется закупать у США, в сжиженном виде и на вес золота. А штаты, похоже, только этого и добиваются. Пока "Большая семерка" не определилась с предельными ценами на российскую нефть, ну тут уж как говорится - на сколько хватит жадности. На деле, данное решение приведет только к еще большему росту цен на сырую нефть, а бочка улетит за отметку в 300$. Ограничивать собираются в основном логистику и страхование танкеров, так как с нефтепроводами они ничего сделать не могут. Однако для "своих" будут сделаны исключения, например из под ограничений выведут проект "Сахалин-2" в котором участвует Япония. Ценовой потолок планируют ввести в рамках шестого пакета санкций против Российской Федерации, и начнет он действовать в декабре 2022 года, а для нефтепродуктов с февраля следующего года.

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