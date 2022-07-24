Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Центральный банк Российской Федерации продолжает борьбу с избыточно укрепившимся рублем. Пока что в битве он уступает, видимо используя недостаточно эффективное оружие, в виде снижения ключевой ставки. Пора и тяжелую артиллерию подключать - проводить валютные интервенции и выкупать валюту согласно бюджетному правилу.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

реклама

Удивительное дело, но в России больше никому не нужна валюта. Никто не стоит в очереди к обменному пункту, переживая хватит ли ему свежеподвезенных долларов. От евро вообще шарахаются, как от чумы, он в последнее время весьма серьезно просел, а курс в моменте падал меньше одного доллара. Купить на валюту ничего нельзя, "Березок" в России давно нет, куда то поехать и потратить ее тоже не реально. Покупать ради инвестиционных целей - весьма сомнительная затея, кто знает какой курс будет завтра?! В текущих реалиях мы можем увидеть доллар и по сорок рублей, а в перспективе даже по тридцать.

В прошедшую пятницу, 22 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. Рассматривались три варианта снижения ставки - 50, 100 и 150 базисных пунктов. Но был выбран самый жесткий вариант. Этому способствовала замедляющиеся уже который месяц инфляция, на некоторых рынках даже можно заметить дефляционные настроения. Например на рынке компьютерных комплектующих, цены летят вниз так стремительно, что аж захватывает дух. Ну этому помимо укрепляющегося рубля способствует еще и сошедший на нет майнинг-бум. Но вместе с тем наблюдается и снижение деловой активности, покупатели (не без основания) ждут снижения цен на многие категории товаров и услуг. Не секрет, что товары на полках российских магазинов сильно отстают от стремительно падающих курсов иностранных валют.

 В отличии от иностранных торговых площадок, где ценники переписываются очень оперативно. На том же Алиэкспресс можно купить аналогичный товар в полтора - два раза дешевле, чем в российском ритейле. Центробанк  пытается разогнать экономику снижением ключевой ставки. Из хороших новостей - будут снижены проценты на потребительские кредиты и ипотеку. А вот на любителях держать свои накопления в банках, снижение ставки скажется негативно, проценты на банковские депозиты будут в ближайшее время снижены. Но основная причина снижения ключевой ставки - борьба с постоянно укрепляющимся рублем, что очень плохо для наших экспортеров. В этот раз решили опять бахнуть по рублю из пушки, применив самый жесткий из предложенных вариантов. Однако снижение ставки уже не влияет на курс "деревянного", бакс вяло подрос на пару рублей и опять полетел вниз, а значит полтинник за "убитого енота" уже не за горами.

Более чем уверен, что ставку в ближайшее время понизят до 7%, а до конца года и 6% могут осилить. Корень проблемы - слабый спрос на иностранные деньги, как со стороны населения, так и со стороны банков и крупных финансовых организаций. Параллельный импорт еще не набрал обороты, и товары пока текут в страну тонкой струйкой. Вот когда он раскрутиться на полную мощность, тогда и спрос на валюту значительно вырастет. Между тем доходы от продажи углеводородов продолжают исправно поступать, без малого около одного миллиарда долларов в день, и все это оказывается на валютном рынке. У государства просто нет другого выхода, как проводить значительные валютные интервенции в ближайшее время. Скорее всего опять введут "бюджетное правило", согласно которому будут выкупать валютные доходы от продажи нефти и газа, если цена на них достигнет определенной планки. Ведь мы же не хотим увидеть "зеленый" по курсу 40 рублей, а то и по тридцатке, это вредно для нашей экономики. Да и для населения не полезно, особенно для тех кто закупил доллар по 150 рублей.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

        

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#алиэкспресс #рубль #доллар #параллельный импорт #центробанк #ипотека #ключевая ставка #кредиты #депозиты #центральный банк рф
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
Центробанк снизил ставку с 9.5 до 8%, что ниже ожидаемой, и рубль упал до 59 за доллар
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
87
GeForce RTX 3080 не справилась с Saints Row в 4K@60fps – требуется более мощная GeForce RTX 4090
14
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
41
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
18
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
21
В РФ разблокировали Tor Browser
22
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
34
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
Компания MitchCraft представила "сверхширокий" крошечный домик на колесах за $171 000
+
Новый жест в Google Фото упрощает поиск снимков экрана
2
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
17
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
26
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
Британцы похвастались дроном, который невозможно "угнать"
10
Как тебе такое, Илон Маск? Twitter завершил второй квартал с многомиллионными убытками
4
Core i7-13700K в паре с памятью DDR5 ощутимо оторвался от AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
17
Бразилец заказал в магазине Amazon видеокарту GeForce RTX 3090 Ti и получил песок
5
Northrop Grumman и Boom Supersonic разрабатывают сверхзвуковой военно-транспортный самолет
2
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
9

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
63
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
21
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
+

Сейчас обсуждают

dempsey
00:59
Жили-жили с 2001 по 2014 при курсе $ по 30 и евро по 40 и не знали, что жили неправильно.. Вот оно чё Михалыч(с)
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Du-U-Nu Da-Wae
00:55
"Вот такая табличка, найденная мною в детстве на просторах интернета," В игре не пробовал нажать помощь ?
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
neSaint
00:54
1660 слишком массовая карта и будет ей еще года 2-3, поэтому разработчики хоть и бесятся что надо 2 вида освещения делать но сужать игровую базу себе дороже, еще не забываем что RTX cлаб в приставках...
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
Du-U-Nu Da-Wae
00:53
Топовая игра, до сих пор нету прямых аналогов
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
Dzhereli
00:51
Да и угон велика за 5 секунд.
Авторы инди-хоррора Refund Me If You Can предложили пройти их игру менее чем за два часа — в таком случае они вернут деньги
Kutuz
00:51
Ничего, всё будет, будут и тяночки, и игры будут, будем носить батистовые портянки и крем "Марго" кушать!
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
Death_Arrow
00:39
"Начну с того" А может, пора наконец закончить?
Открытое тестирование Diablo IV не начнется в ближайшее время
BoBaH-4eKucT
00:36
Вот удивили. У меня тоже было дело, БП cooler master жахнул под столом как петарда Корсар. Благо у блока отличная защита была и ничего он с собой не прихватил. Никто не застрахован от таких случаев, ч...
ASRock выпустит игровые мониторы с технологией AMD FreeSync Premium и частотой 165 Гц
Андрей Смарыгин
00:21
Это что очередной бред чтоб мамкиных майнеров распугивать))) Надо вот писать норм истории ,купил rx 584 по 5к ,отмайнил год и продал по 22 ,итого х10 в плюс , набрал РХ 588 отмайнил год , сейчас прода...
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
daimos
00:16
https://youtu.be/KBsd6wmQkc4
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем