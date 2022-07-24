Центральный банк Российской Федерации продолжает борьбу с избыточно укрепившимся рублем. Пока что в битве он уступает, видимо используя недостаточно эффективное оружие, в виде снижения ключевой ставки. Пора и тяжелую артиллерию подключать - проводить валютные интервенции и выкупать валюту согласно бюджетному правилу.

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Удивительное дело, но в России больше никому не нужна валюта. Никто не стоит в очереди к обменному пункту, переживая хватит ли ему свежеподвезенных долларов. От евро вообще шарахаются, как от чумы, он в последнее время весьма серьезно просел, а курс в моменте падал меньше одного доллара. Купить на валюту ничего нельзя, "Березок" в России давно нет, куда то поехать и потратить ее тоже не реально. Покупать ради инвестиционных целей - весьма сомнительная затея, кто знает какой курс будет завтра?! В текущих реалиях мы можем увидеть доллар и по сорок рублей, а в перспективе даже по тридцать.

В прошедшую пятницу, 22 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. Рассматривались три варианта снижения ставки - 50, 100 и 150 базисных пунктов. Но был выбран самый жесткий вариант. Этому способствовала замедляющиеся уже который месяц инфляция, на некоторых рынках даже можно заметить дефляционные настроения. Например на рынке компьютерных комплектующих, цены летят вниз так стремительно, что аж захватывает дух. Ну этому помимо укрепляющегося рубля способствует еще и сошедший на нет майнинг-бум. Но вместе с тем наблюдается и снижение деловой активности, покупатели (не без основания) ждут снижения цен на многие категории товаров и услуг. Не секрет, что товары на полках российских магазинов сильно отстают от стремительно падающих курсов иностранных валют.

В отличии от иностранных торговых площадок, где ценники переписываются очень оперативно. На том же Алиэкспресс можно купить аналогичный товар в полтора - два раза дешевле, чем в российском ритейле. Центробанк пытается разогнать экономику снижением ключевой ставки. Из хороших новостей - будут снижены проценты на потребительские кредиты и ипотеку. А вот на любителях держать свои накопления в банках, снижение ставки скажется негативно, проценты на банковские депозиты будут в ближайшее время снижены. Но основная причина снижения ключевой ставки - борьба с постоянно укрепляющимся рублем, что очень плохо для наших экспортеров. В этот раз решили опять бахнуть по рублю из пушки, применив самый жесткий из предложенных вариантов. Однако снижение ставки уже не влияет на курс "деревянного", бакс вяло подрос на пару рублей и опять полетел вниз, а значит полтинник за "убитого енота" уже не за горами.

Более чем уверен, что ставку в ближайшее время понизят до 7%, а до конца года и 6% могут осилить. Корень проблемы - слабый спрос на иностранные деньги, как со стороны населения, так и со стороны банков и крупных финансовых организаций. Параллельный импорт еще не набрал обороты, и товары пока текут в страну тонкой струйкой. Вот когда он раскрутиться на полную мощность, тогда и спрос на валюту значительно вырастет. Между тем доходы от продажи углеводородов продолжают исправно поступать, без малого около одного миллиарда долларов в день, и все это оказывается на валютном рынке. У государства просто нет другого выхода, как проводить значительные валютные интервенции в ближайшее время. Скорее всего опять введут "бюджетное правило", согласно которому будут выкупать валютные доходы от продажи нефти и газа, если цена на них достигнет определенной планки. Ведь мы же не хотим увидеть "зеленый" по курсу 40 рублей, а то и по тридцатке, это вредно для нашей экономики. Да и для населения не полезно, особенно для тех кто закупил доллар по 150 рублей.

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