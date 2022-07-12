Российские импортеры не спешат завозить ноутбуки по параллельному импорту. На складах еще остались запасы, закупленные по высокому курсу доллара, да и нужно решать проблемы с локализацией новых аппаратов.

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Многие наверное помнят, как в лихих девяностых приходилось расписывать компьютерную клавиатуру русским шрифтом. В лучшем случае удавалась раздобыть дефицитные наклейки, и русифицировать "клавишную доску" своими силами. Производители компьютерной периферии, вовсе не рассчитывали на использование своей продукции русскоязычными пользователями. В ближайшем будущем придется опять взять в руки маркер. Все поступаемые по параллельному импорту ноутбуки будут лишены кириллицы на своих клавишах. Русифицировать портативные компьютеры и адаптировать их к российскому рынку производители точно не собираются.

Возможно крупные ритейлеры возьмутся локализовывать аппараты по средством лазерной гравировки, но об этом пока ничего не известно. Так же по информации «Известий» импортерами ввозится в страну крайне мало ноутбуков на Windows по параллельному импорту. Связанно это с упавшим спросом на данный вид товара, покупатели ожидают падения цен на электронику в след за укрепившимся рублем. Однако этого пока не происходит, так как на складах еще достаточно техники закупленной по высокому курсу, и продавать ее себе в убыток ритейлеры не спешат. Не исключено, что у населения в летний период банально отсутствуют денежные средства на подобные покупки.

К тому же многие потратили свои накопления в панике, когда курс доллара улетел за сотню рублей. А вот продукция "яблочной" компании поступает в Россию полным ходом, запасы ноутбуков и телефонов Apple импортерами сделаны не были. К тому же портативные MacBook по словам ритейлеров пользуются у покупателей большим спросом, чем ноутбуки на Windows, и получаемая с них маржа гораздо выше. При существующем спросе запасов ноутбуков на складах продавцов должно хватить до конца лета, а затем может наступить товарный дефицит. Минпромторг уже подготовил правовую базу, для ввоза подобных товаров. Без разрешения производителя в Россию можно ввозить продукцию фирм - Asus,Lenovo,Dell,Acer и прочих вендоров.

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