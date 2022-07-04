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В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Скоро выходит новый фильм франшизы Хищник - Хищник 5: Добыча. Оправдает ли он ожидания фанатов серии или нет, пока трудно сказать, но трейлер выглядит весьма бодро и многообещающе.
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Фильм станет приквелом ко всем частям франшизы и расскажет историю появления на земле самого первого Хищника. "Старый, но не бесполезный" к сожалению, а может к счастью, в картине не участвует, как ожидалось ранее. Теперь Хищник будет охотиться на сильную и независимую представительницу племени команчей по имени Нару. Судя по трейлеру - не отягощенную интеллектом, так как выходит добывать медведя в одиночку, с одним луком и стрелами. Ну видимо сначала Хищник будет преследовать Нару, а потом она к нему приставать, и заманит как всегда туповатого инопланетянина в какую-нибудь примитивную ловушку. Ну это только мои предположения, как там будет на самом деле уже скоро увидим на голубых экранах.

Вообще, все что выходило после второй части представляло собой лютый треш, особенно коллаборация Хищника и Чужих. Фильм получит взрослый рейтинг R (18+), так что можно ожидать вырванные позвоночники, обглоданные черепа, и прочую расчлененку. Действие будет развиваться в Америке, в доколониальную эпоху, однако в качестве антагонистов выступают не испанские конкистадоры, а какие то французские охотники за пушниной. Киностудии давно хотели снять приквел, в котором будут объяснено как Хищники попали на Землю, откуда у них продвинутые технологии и оружие. В концовке второй части даже есть эпизод, в котором Хищник дарит главному герою кремневый пистолет из 1715 года, намекая на подобный приквел.

Хищник получит необычную костяную маску, специальный раскладывающийся щит, чтобы отражать копья и стрелы. Уже известные технологии будут сохранены, как то плазменная пушка с характерным прицелом в виде трех точек. Ожидаются и отсылки к первому Хищнику со Шварцем, горячая девица будет обмазываться грязью, чтобы пришелец ее не заметил. Снимает фильм Дэн Трахтенберг, имя режиссера мне ни о чем не говорит, разве что напоминает одного почившего комика, очень любившего сальные шуточки.

В фильме будет задействовано множество актеров - представителей коренного населения Америки, и это как ни странно не афроамериканцы, а американские индейцы. Главную роль исполняет Эмбер Мидтандер, так же известная по роли Керри Лаудермилк в сериале Легион. Производственный процесс контролирует 20th Century Studios, однако на больших экранах фильм представлен не будет, зато его покажут эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu. Дата выхода запланирована на 5 августа 2022 года, если не затянутся сроки производства. 

 

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4
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В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
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