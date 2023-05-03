Об этом сообщает израильский новостной сайт Mako

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На страницах израильских средств массовой информации появилась новость о том, что некая хакерская группировка под названием "Анонимус Судан", которая ранее была замешана в атаках на различные сайты израильских компаний и госучреждений, теперь обратила своё внимание непосредственно на главную "достопримечательность" системы безопасности Израиля - знаменитый "Железный Купол".

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Хакеры утверждают, что им удалось не только взломать систему раннего оповещения о ракетном ударе всего Израиля, но и на несколько часов тотально парализовать "Железный Купол".

Данное сообщение появилось сразу после очередного ракетного обстрела Израиля, а хакеры утверждают (приводя конкретные примеры места и времени), что в результате их действий эффективность "Железного Купола" упала до 67%, что невероятно низко для подобной системы.

Израильские военные уже начали комплексную проверку всего "Железного Купола" чтобы убедиться в том, что настройки "зонтика ПВО" остались на должном уровне, ведь на "максимуме" своих возможностей "Железный Купол" позволяет перехватывать больше 90% выпущенных ракет.

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