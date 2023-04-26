И это, как утверждают, сущие копейки за такого красавца

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По сообщениям сразу нескольких действительно информированных источников, более-менее точная стоимость новейшего российского лайнера МС-21 составит около 3 млрд рублей.

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Причём отдельно указывается, что данная цена будет действительна только для российских авиакомпаний.

Для того, чтобы помочь отечественным перевозчикам, для них и цена на "новый транспорт" будет ниже.

Это специальный шаг со стороны государства, которое не только желает снизить финансовую нагрузку на авиакомпании, но и значительно увеличить поток пассажиров, которые будут перевозиться отечественными самолётами, а значит и уменьшить, в конечном счете, стоимость билета.

Буквально всё делается для эффективного роста отрасли в таких тяжелых экономических условиях.

Также собеседник журналистов пояснил, что самолёт производства компании Boeing, например, аналогичного класса и схожий по лётным характеристикам, стоит примерно 6 млрд рублей.

Понятно и очевидно, что без государственных субсидий развитие авиационной отрасли реализовать никак невозможно, дотационные вливания уменьшают стоимость новых самолётов и идут на развитие всей авиационной инфраструктуры страны, такие субсидии существуют во многих странах мира, это обычная практика.

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