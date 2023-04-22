Журналистам стали известны подробности афёры, которая произошла сразу в нескольких пунктах выдачи заказов компании Wildberries по одинаковой схеме с участием недобросовестной покупательницы.
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Удивляет и коварство плана и чёткость исполнения.
Девушка решила, что будет далеко не лишним как-нибудь незаметно подменить новые люксовые вещи, продаваемые на торговой площадке, на точно такие же, но поддельные или бывшие в употреблении (но при этом очень похожие на оригинальные).
Для осуществления своей задумки хитрая покупательница заказала сразу несколько брендовых товаров в пять пунктов выдачи заказов, расположенных в разных районах Москвы. Затем она попросту заходила в примерочную и подменяла люксовые вещи на заранее купленные "нелюксовые".
Среди заказанных и, по сути, украденных товаров, значатся: шуба из меха хорька, золотые кольца с бриллиантами, юбка и палантин от Hugo Boss, ботинки итальянского бренда и iPhone последней модели.
Всего покупательница "наменяла" товара на 350.000 руб!
Впрочем, точную сумму ущерба теперь установит полиция, которая быстро сработала и уже нашла любительницу роскошной жизни.