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Подмена люксовых вещей за 350 тыс руб на подделки в примерочной Wildberries дошла до полиции
Новый вид мошенничества (вернее, хорошо забытый старый)
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Журналистам стали известны подробности афёры, которая произошла сразу в нескольких пунктах выдачи заказов компании Wildberries по одинаковой схеме с участием недобросовестной покупательницы.

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Удивляет и коварство плана и чёткость исполнения.

Девушка решила, что будет далеко не лишним как-нибудь незаметно подменить новые люксовые вещи, продаваемые на торговой площадке, на точно такие же, но поддельные или бывшие в употреблении (но при этом очень похожие на оригинальные).

Для осуществления своей задумки хитрая покупательница заказала сразу несколько брендовых товаров в пять пунктов выдачи заказов, расположенных в разных районах Москвы. Затем она попросту заходила в примерочную и подменяла  люксовые вещи на заранее купленные "нелюксовые".

Среди заказанных и, по сути, украденных товаров, значатся: шуба из меха хорька, золотые кольца с бриллиантами, юбка и палантин от Hugo Boss, ботинки итальянского бренда и iPhone последней модели.

Всего покупательница "наменяла" товара на 350.000 руб!

Впрочем, точную сумму ущерба теперь установит полиция, которая быстро сработала и уже нашла любительницу роскошной жизни.

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#покупательница подменила люксовые вещи на секонд-хенд в примерочной &quot;wildberries&quot; на 350 тыс руб
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