Однако не такая уж она и тихая, эта "Флорида"

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Иранская подводная лодка проекта "Фатех" заставила атомную подводную лодку "Флорида" Соединённых Штатов Америки подняться на поверхность Ормузского пролива!

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Об этом сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на командующего военно-морскими силами Ирана.

Вот что он сказал - "Данная подлодка подходила к проливу в абсолютной тишине и под водой, но, тем не менее, была своевременно обнаружена и экипажем иранской подводной лодки "Фатех" была произведена цепь необходимых действий, которые в конечном итоге вынудили американскую субмарину пойти на всплытие и продолжить движение через пролив в надводном положении".

Ранее в американских средствах массовой информации сообщали о том, что на фоне роста напряжённости в отношениях между Ираном и США, было решено отправить атомную субмарину "Флорида" на Ближний Восток и тем самым в очередной раз продемонстрировать "мощь и нерушимость американской демократии".

Вот и отправили.

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