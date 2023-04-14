Компания даже выразила официальный протест

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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Украина и её политические деятели снова оказались в центре международного скандала.

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На этот раз инцидент связан с тем, что китайскую мега-компанию Xiaomi очень разозлили заявления, сделанные украинцами накануне.

Суть произошедшего вот в чём: недавно на Украине составили очередной "список недругов", куда впервые и поместили компанию Xiaomi, назвав её "спонсором военного конфликта".

Дескать, компания продолжает работать в России и очень хорошо зарабатывает, а на самом деле должна давным-давно покинуть российский рынок, считают украинские "составители списков".

Официальные представители Xiaomi выпустили специальный пресс-релиз, в котором далеко не в мягких выражениях отразили свой протест в связи с подобными заявлениями, компания подчеркивает, что любой человек на планете имеет полное право пользоваться всеми товарами производства Xiaomi, которыми он захочет, и компания крайне недовольна такой позицией украинских политиков.

Xiaomi никогда не собиралась покинуть рынок России и не собирается делать этого в будущем.

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