Европейские функционеры впервые трезво провели оценку ситуации

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на некий ещё не опубликованный документ, составленный в недрах Еврокомиссии, утверждает, что специальный комитет экспертов, состоящий из юристов, финансистов и прочих деятелей политической сцены Европы, собирался для обсуждения дальнейшей судьбы замороженных в Европе активов Центробанка РФ.

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Так, комиссия в ходе обсуждений пришла к единственному возможному решению - активы придётся вернуть России после окончания конфликта!

При этом сообщается, что "политическая воля на то, чтобы передать заблокированные средства РФ на восстановление Украины есть, но слишком высоки правовые барьеры".

Именно поэтому Еврокомиссия приходит к трезвому выводу по поводу того, что реально замороженные резервы (а фактически - украденные средства) придется немедленно вернуть после того как закончится украинский кризис.

Снова появились разговоры о том, что украденные у РФ средства пока еще не поздно вложить в европейские гособлигации и использовать доход по процентам для выплат Украине.

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