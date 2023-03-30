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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Зарубежное издание Politico сообщает о том, что глава Министерства энергетики Украины публично призвал крупнейшие мировые энергетические корпорации "поделиться" своей прибылью с Киевом.

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Герман Галущенко заявляет, что крупные транснациональные энергетические организации с момента начала кризиса смогли в сотни и даже в тысячи раз нарастить свою прибыль из-за скачков биржевых цен на энергоносители и общего передела мирового энергорынка.

Теперь же они должны раскошелиться и отправить безвозмездно немалую часть своих доходов на восстановление инфраструктуры страны.

Издание приводит его цитату - "Многие энергетические корпорации заработали огромную сверхприбыль! Мы считаем, что её можно оценить в 200 млрд долларов, было бы справедливо, чтобы эти деньги разделили с Украиной и на эти средства произошло бы восстановление энергетической инфраструктуры".

Эксперты обратили внимание на то, что упомянутые министром 200 млрд долларов - это прибыль "классических" энергетических компаний Европы и Америки, а не каких-то мимолетных спекулянтов. Среди упомянутых компаний французская "Тоталь", британские Shell и BP, а также американские "ЭксонМобил" и "Шеврон".

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