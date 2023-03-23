Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Русские основали на острове Бали "маленькую Москву"
Местные индонезийцы немного в шоке
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Довольно необычные новости приходят с любимого у россиян острова Бали.

реклама

Местные власти сообщают о том, что в округе Южная Кута жителям пришлось обратиться в полицию с жалобой на так называемую "русскую деревню" - специальную уникальную природную местность, в которой сосредоточено огромное количество туристов из России.

Недовольство местных жителей вызвало не то, что эта деревня состоит из русских, а то, что эти русские приехали сюда очень надолго, все апартаменты арендованы на срок более года, а сами русские, проживающие в так называемой "маленькой Москве", совершенно не соблюдают местные обычаи и нормы, а ведут себя так как привыкли.

Представители полиции заявили, что сейчас проверяют вопрос законности возникновения данного феномена и консультируются с государственными юристами. Многие находящихся на острове Бали россияне, по заявлению местных жителей, совершенно игнорируют сроки пребывания на острове по туристическим визам, а также занимаются развитием собственного бизнеса: работают удаленно и предлагают, например, услуги персональных тренеров, парикмахеров, а также активно нанимают местных жителей для обслуживания быстрорастущей русской общины.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#русские основали на острове бали &quot;маленькую москву&quot;
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
19
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
9
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
43
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
6
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
54
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
83
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Андрей Солдатов
16:28
Да, пора уже вагнеровцам зачистить Вашингтон от мерзавцев...что-то раздухарились разногендерные
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
century84
16:24
У них имеющихся сил не хватает, что бы сдержать наступающих. Кем контратаку проводить? Некромантов подключать?
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
Вежливый
16:24
Материал статьи на 5+ , автор зачётный.
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
PaulERm
16:22
Лоджитек уже не тот, раньше действительно была надёжная периферия, мышки ходили чуть ли не по 10 лет. Что сейчас имеем, куплены две G305, в течении года у обеих вылетили левые микрики, G400 оба микрик...
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
Берия
16:22
Я смотрю ты сегодня галоперидол не принимал, да, самый опущенный скакл на этом сайте? В связи с войной психам на скакуасии перестали выдавать?
В ВСУ назвали с помощью какого РСЗО Россия смогла поразить военные объекты в Запорожье
Роман Калашников
16:19
Можно найти, однозначно. Однако автор пришёл к выводу, что "хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках". Не пришлось искать, то есть.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Nutty8721
16:18
Вот и вагнер закончился...
Bloomberg: Пригожин планирует вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута и отправиться в Африку
Эбельги хвайги дур
16:16
Баркала брат, саул тебе за обзор.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
emu77
16:15
Дома одна G102 и две G305. Подтверждаю - у всех через год с хвостиком (и без :) ) левый даблклик. Сразу меняю микрик на Kailh GM 8.0 80M с али, дело 10-15 минут. В остальном - отличные грызуны! Что не...
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
vovka_br
16:14
для какой одной? b350 только до 3000 серии. b450 может не запускать 5000. очнись, если тебе где то обещали, то не значит что все работает в реальной жизни.
Владельцам Ryzen 9 7950X3D рекомендуют обновить драйвер чипсета – падение скорости достигает 100 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем