Довольно необычные новости приходят с любимого у россиян острова Бали.
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Местные власти сообщают о том, что в округе Южная Кута жителям пришлось обратиться в полицию с жалобой на так называемую "русскую деревню" - специальную уникальную природную местность, в которой сосредоточено огромное количество туристов из России.
Недовольство местных жителей вызвало не то, что эта деревня состоит из русских, а то, что эти русские приехали сюда очень надолго, все апартаменты арендованы на срок более года, а сами русские, проживающие в так называемой "маленькой Москве", совершенно не соблюдают местные обычаи и нормы, а ведут себя так как привыкли.
Представители полиции заявили, что сейчас проверяют вопрос законности возникновения данного феномена и консультируются с государственными юристами. Многие находящихся на острове Бали россияне, по заявлению местных жителей, совершенно игнорируют сроки пребывания на острове по туристическим визам, а также занимаются развитием собственного бизнеса: работают удаленно и предлагают, например, услуги персональных тренеров, парикмахеров, а также активно нанимают местных жителей для обслуживания быстрорастущей русской общины.