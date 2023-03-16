А почему бы и нет! Пользы больше, чем вреда

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Как известно, всё новое и популярное это в прошлом - старое и мегапопулярное.

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Так, известный мировой бренд аксессуаров, одежды и обуви класса "премиум" под названием "Supreme" разработал и продемонстрировал широкой общественности свою версию популярнейшей некогда игрушки Тамагочи.

При этом, что удивительно, цена нового гаджета не сильно отличается от цены оригинальной Тамагочи, чьи, так сказать, "яйца" продавались повсеместно.

Тамагочи от бренда "Supreme" особенно ничем не выделяется и отличий с обычной версией игрушки очень мало. Естественно, находится логотип бренда на видном месте, плюс ко всему также название бренда реализовано в виде "водяного знака" как бы за экраном, чтобы все без исключения знали, что у вас необычный гаджет, а брендовый.

Игрушка от Supreme будет реализовываться во всех фирменных магазинах компании по цене около 40 долларов (примерно 3.000 рублей по курсу).

Многие аналитики уверяют, что в мире начался значительный рост популярности таких игрушек, как "Тамагочи" и "Тетрис".

Например, только за 2022 год продажи таких "динозавровых гаджетов" выросли в 10 раз.

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