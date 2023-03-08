Мобильная немобильность современного гаджета

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Сегодня стало известно о том, что компания Xiaodu, а никакая не Xiaomi, представила очень необычный планшет, который называется Tiantian Girlfriend Machine, обладающий яркой индивидуальной особенностью - огромным экраном в 27 дюймов по диагонали!

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Для того, чтобы комфортно пользоваться планшетом, для него даже разработали специальную подставку, которая перемещается по комнате на платформе с пятью колёсиками.

При этом высоту экрана можно регулировать в пределах 20 см, а также выбирать угол наклона панели в пределах 25°.

Технология сенсорного экрана имеет встроенную защиту глаз пользователя и антибликовое покрытие нового типа.

Устройство под названием Great Pad (второе имя гаджета) может похвастаться звуковой установкой с 4 динамиками, камерой, которая может работать с поддержкой искусственного интеллекта, и операционной системой на базе Android.

Пока что другие технические характеристики устройства неизвестны, но известна его цена, она составляет примерно 700 долларов США.

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