Сегодня стало известно о том, что компания Xiaodu, а никакая не Xiaomi, представила очень необычный планшет, который называется Tiantian Girlfriend Machine, обладающий яркой индивидуальной особенностью - огромным экраном в 27 дюймов по диагонали!
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Для того, чтобы комфортно пользоваться планшетом, для него даже разработали специальную подставку, которая перемещается по комнате на платформе с пятью колёсиками.
При этом высоту экрана можно регулировать в пределах 20 см, а также выбирать угол наклона панели в пределах 25°.
Технология сенсорного экрана имеет встроенную защиту глаз пользователя и антибликовое покрытие нового типа.
Устройство под названием Great Pad (второе имя гаджета) может похвастаться звуковой установкой с 4 динамиками, камерой, которая может работать с поддержкой искусственного интеллекта, и операционной системой на базе Android.
Пока что другие технические характеристики устройства неизвестны, но известна его цена, она составляет примерно 700 долларов США.