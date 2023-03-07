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Совсем недавно состоялось торжественное открытие Большой Кольцевой Линии метро, которого ждали многие десятилетия, но речь не об этом, а о том, что одним из ярких событий презентации стал запоминающийся арт-объект, выполненный в виде психоделического экрана, похожего на ковер-самолёт, установленный на станции "Рижская".

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Буквально сразу же стали появляться те пассажиры, которые намеренно приходят посмотреть на этот экран и буквальным образом лежат на полу станции, уставившись в потолок!

Таких людей становится всё больше и больше, а фото и видео с этого экрана уже становятся вирусными.

Размер панели - четыре на два с половиной метра, а меняющиеся изображения и узоры, которые на нём демонстрируются, генерирует нейросеть.

Выглядит действительно завораживающе и необычно.

К сожалению, пока известно и то, что данный арт-объект - временный, его обещают демонтировать уже 13 марта.

Владельцы экрана - компания МТС, которая специально разработала его для Московского Метрополитена.

Изначально он был создан для того, чтобы продемонстрировать насколько быстрый интернет в "подземке" реализован на оборудовании провайдера.

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