Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
«Психоделический» экран-ковёр на станции БКЛ "Рижская" в Москве покорил сердца пассажиров
Восторгам очевидцев нет границ
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Совсем недавно состоялось торжественное открытие Большой Кольцевой Линии метро, которого ждали многие десятилетия, но речь не об этом, а о том, что одним из ярких событий презентации стал запоминающийся арт-объект, выполненный в виде психоделического экрана, похожего на ковер-самолёт, установленный на станции "Рижская".

реклама

Буквально сразу же стали появляться те пассажиры, которые намеренно приходят посмотреть на этот экран и буквальным образом лежат на полу станции, уставившись в потолок!

Таких людей становится всё больше и больше, а фото и видео с этого экрана уже становятся вирусными.

Размер панели - четыре на два с половиной метра, а меняющиеся изображения и узоры, которые на нём демонстрируются, генерирует нейросеть.

Выглядит действительно завораживающе и необычно.

К сожалению, пока известно и то, что данный арт-объект - временный, его обещают демонтировать уже 13 марта.

Владельцы экрана - компания МТС, которая специально разработала его для Московского Метрополитена.

Изначально он был создан для того, чтобы продемонстрировать насколько быстрый интернет в "подземке" реализован на оборудовании провайдера.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#«психоделический» экран-ковёр на станции бкл &quot;рижская&quot; в москве покорил сердца пассажиров
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
9
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
8
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
5
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
10
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Германия передаст Киеву больше Leopard 1/2, но не успеет подготовить украинских танкистов
17
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
В США планируют создать самолёт 6-поколения на замену истребителя F-22 Raptor
8
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
Великобритания отправит Украине вдвое больше танков Challenger 2
10
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
В зоне СВО были замечены переделанные "Мотолыги" с корабельной зенитной установкой 2М-3М
12

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
8
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
155
Европейский концерн Nammo увеличит производство снарядов в 2023 году в 10 раз
26
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
16
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
199
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
34
Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана, но опасается российских С-400 и Су-35
7

Сейчас обсуждают

vovka_br
10:39
на многих b350 НЕ ставится даже 3000 рузены, а для 1/3 обнова биоса вышла совсем недавно. Если готов жрать говно 3-5 лет, чтобы обновиться на божественный 5000 рузен. жрите
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Евгений Сом
10:38
Я брал несколько видосов с тестами и там так и есть. Идут почти наравне но иногда 6700 ХТ вырывается. Что в этом тебе не понятно?
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
хахахер
10:38
сама,сама.Она считает, что амбиции Ирана в атомной сфере и сотрудничество с Россией создают потенциальную проблему, поэтому мировому сообществу следовало бы создать коалицию для отпора стране.
США рассказали о готовом плане военной операции против Ирана
Tin Terner
10:38
цена то какая? А то вдруг и скидочки то нет))
Выходящий вскоре планшет Blackview Tab 16 получит флагманский экран 2K размером 11 дюймов
Андрей Борисов
10:37
Автор живёт в прошлом веке, 3060ti сейчас выпускается на gddr6x от micron
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Евгений Сом
10:37
Что за бред. Я как раз покупал комп с атлон 64 3500+ когда то на первые зарплаты на работе и все отлично помню что атлон 64 в играх рвал пень 4. Конкурентом у него тогда по цене был Pentium 4 550 на 3...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Viktor Strelezkij
10:36
Какие там праздники-одни суровые будни... А вот тема, куда подевалось шампанское не раскрыта. Вероятно , все ушло на розтирку влиятельных дядей, а то что потом осталось, разошлось по ресторанам Пригож...
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
Keltis
10:34
Я поискал, производитель syntiant.com официально заявляет что проц работает на 1 милливатте или 0.001 Вт "The NDP200 uses just 166 microjoules for each scan of an image, about 1/100 what the Arm proc...
Doom запустили на процессоре с энергопотреблением всего в 0.001 Вт
хахахер
10:33
я не знаю этих,это друзья твои что ли.Ты чёт буробишь сучка
В Украине сократят выплаты для украинских военнослужащих
OgoGoLog
10:33
Где то твой друг "Вежливый" прослезился с сообщением "ВВП Германии вырос на 2%"
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем