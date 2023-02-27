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Для комфортной пенсии нужны сбережения в размере от $3 млн до $5 млн - опрос Bloomberg
Так считают финансово-грамотные респонденты по всему миру
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Финансисты из Блумберг провели довольно необычный опрос среди тех преуспевающих бизнесменов, кто профессионально занимается инвестициями в разные проекты по всему миру.

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Именно эти сегодняшние финансово грамотные космополиты формируют так называемый "высший класс" и они ответили на вопрос о том, какая, по их мнению, должна быть сумма накоплений для комфортного выхода на пенсию.

Больше всего из 550 опрошенных участников из разных регионов мира заявили о том, что для комфортного существования на пенсии при сохранении привычного им уровня жизни необходимо накопить сумму от трёх до пяти миллионов долларов.

Ещё около 30% опрошенных, среди которых больше всего инвесторов из Ближнего Востока и Северной Америки, рассказали, что для комфортной пенсии нужна сумма больше 5 млн долларов.

При этом более половины из опрошенных любителей Dolce Vita не уверены в том, что им удастся накопить необходимые суммы до момента выхода на пенсию.

Для сравнения, средний размер пенсионного счёта в США в 2021 году составлял всего 27.000 долларов или около 2 млн рублей.

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#для комфортной пенсии нужны сбережения в размере от $3 млн до $5 млн - опрос bloomberg
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