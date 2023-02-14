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Apple поставила Евросоюзу шах и мат: неоригинальные кабели USB-C для новых Iphone заблокируют
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Эксперты и аналитики рынка мобильных устройств заявляют о том, что компания Apple нашла довольно оригинальный способ чтобы формально удовлетворить требованиям Евросоюза по внедрению в свои устройства разъёмов USB-C, которые приняты как за "универсальный стандарт" в Европе, но при этом не потерять огромные доходы от реализации оригинальных аксессуаров.

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В компании Apple опасаются, что пользователи в массовом порядке заменят оригинальные и недешевые кабели компании на китайский ширпотреб.

Компания, как сообщают источники, работает сразу над несколькими вариантами обхода требований Евросоюза.

Например, самый вероятный путь - это на программном уровне заблокировать использование неоригинальных зарядных и интерфейсных кабелей, которые подключены к устройству, чтобы гарантировать необходимость приобретения фирменного аксессуара.

Плюс к этому, в "яблочной" компании могут воспользоваться и более традиционным способом: ограничить скорость зарядки через неоригинальные аксессуары, а также снизить темп передачи данных по ним.

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#apple поставила евросоюзу шах и мат: неоригинальные кабели usb-c для новых iphone заблокируют
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