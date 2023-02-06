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Известный дизайнер из Мюнхена показал широкой общественности своё новое изобретение - транспортное средство под названием Exo-line.

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По сути оно представляет собой раму, оснащенную тремя колесами. При этом два из них расположены спереди, а одно - сзади.

На эту раму нужно буквально ложиться, чтобы ехать при помощи встроенного двигателя, оснащённого аккумулятором.

Чтобы более или менее безопасно входить в повороты на таком устройстве, необходимо следить за смещением центра тяжести, примерно как при езде на мотоцикле или банальном велосипеде.

За скорость перемещения отвечает специальный пульт, интегрированный в рукоятки "пытки-на-колесах".

Разработчик уверяет, что его революционное транспортное средство позволяет человеку буквально "слиться воедино с самокатом" (интересно, кто-то высказывал такие пожелания?) и испытать "экстремально увлекательный опыт" от поездки.

При необходимости транспортное средство под названием Exo-line может быть упаковано в обычной рюкзак, а изюминкой конструкция является то, что в данном транспортном средстве отсутствует хоть какая-либо система амортизации, что особенно удобно на российских дорогах.

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