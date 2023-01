Вполне себе годное решение без дополнительных затрат

Один из пользователей популярного форума Reddit поделился со своими «однокашниками» оригинальной DIY (do it yourself) идеей того, как можно встроить монитор в системный блок персонального компьютера и в итоге получить «портативный» компьютер, но ни разу не миниатюрный.

Энтузиаст опубликовал фотографии своей работы по интеграции монитора фирмы LG на 24-дюйма диагонали в корпус системного блока, который оснащен видеокартой RTX 2080, процессором Intel Core i9 семейства 9900k и 64 ГБ «оперативки» внутри.

Необходимость, что подтолкнула «заморского Кулибина» работать над таким проектом, заключалась в том, что в силу своей занятости (он работает монтажёром и часто выполняет заказы «в полях») он устал перевозить с собой множество комплектующих, которые так необходимы для работы, и решил превратить своё удобное стационарное рабочее место в «мобильное».

Да, без сомнения на рынке существуют гораздо более лучшие устройства для такого варианта – например, ноутбуки с хорошими видеокартами или те же ноуты от Apple, но хотелось сделать оригинальное решение из тех комплектующих, которые были под рукой.

Основной вопрос, который интересует всех, логичен и понятен - есть ли проблемы с охлаждением такой конструкции внутри корпуса?

Автор уверяет, что он не наблюдает никаких перегревов, корпус хорошо продувается и этого достаточно.

