Как сказал Ллойд Остин - "it is a time to dig deeper"

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз -13% на 13900K в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом