Очередные откровения "неназванных источников в Пентагоне" опубликованы в американском издании Newsweek.
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Там заявляется, что основная поддержка США киевских властей обусловлена желанием заполучить в свои руки огромные запасы титана на Украине.
Американское военное ведомство не скрывает, что на нынешний день титан имеет "категорическое решающее значение" при разработке всех передовых военных технологий Запада.
Уже сейчас этот металл широко используется при производстве самолётов, кораблей, танков, ракет и вертолётов и вообще почти всего оружия.
Титан из Японии или Австралии дорог и более низкого качества (конечно, в сравнении, а не вообще плохой как таковой).
При этом более 90% ресурса титана США вынуждены импортировать.
Все те же "источники-всезнайки" уверяют, что нехватка титана для США -это "Ключевая уязвимость".
Про уровень зависимости западных стран от титана можно сказать лишь одно - титан до сих пор не попал в списки антироссийских санкций.
В Вашингтоне опасаются, что Москва может вовсе заморозить его продажу на внешних рынках и тем самым практически перекрыть его поставки.