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Индия усиливает границы с Пакистаном и Китаем "робо-коровами" и комплектами реактивных костюмов
Прямо хай-тек обеспечение пограничников
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В последнее время между Индией и Пакистаном, но и между Китаем и Индией, возникла определённая степень напряженности на границе.

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Пока что дело не дошло до существенного противостояния, случилось всего лишь несколько драк с применением камней и палок (это не шутка, действительно драки были).

Вышестоящее руководство, отвечающее за безопасность границ двух стран, быстро нашло общий язык и договорилось о снижении градуса напряжённости, но это никоим образом не мешает задуматься о будущем.

Именно поэтому власти Индии приняли решение усилить материально-техническое обеспечение группировки пограничников на указанных участках.

Пограничникам будет передано:

- 100 роботизированных "коров" (это специальный робот-мул, который в абсолютно автономном режиме и без связи по GPS может перемещаться по пересечённой местности и нести с собой полезный груз);

- 50 комплектов реактивных костюмов, которые обеспечивают безопасные взлёт, посадку и движение во всех возможных направлениях со скоростью до 50 км/ч. При этом максимальная высота полета "костюма" равняется 3000 м (!!!). Нужно быть очень смелым пограничником, чтобы в такой "снаряге" подняться на 3 км над Землёй.

- 20 глушителей дронов;

- 15 системами "привязных БПЛА" (это такие системы, которые состоят из двух дронов, один является "разгоняющим" и запускает другой, правда делает он это в воздухе на высотах от 60 до 4,5 км). Очень удобное устройство для разведки.

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