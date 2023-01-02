Это называется "праздник прошел спокойно" в терминологии служителей полиции Франции

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Французские новостные издания в большинстве первых выпусков в новом году рапортуют обывателям о том, что Новогодняя ночь по всей территории Франции прошла спокойно.

реклама

Было сожжено 690 машин и в целом задержано более 500 человек!

При этом французские власти говорят, что держат ситуацию под контролем, ведь очевидно, что встреча 2023 года прошла гораздо более «правопорядочно», чем года 2022.

Тогда хулиганы по всей стране сожгли почти 900 автомобилей, а задержано было гораздо меньше преступников - 450 человек.

Какой-то новый стандарт измерения качества прошедших праздников.

Возможно, на такую позицию французских властей повлияло то, что во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре марокканские болельщики подарили служителям полиция Франции в целом и Парижа (в особенности) незабываемые впечатления и им есть теперь с чем сравнить термин «спокойно».

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K