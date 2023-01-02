Французские новостные издания в большинстве первых выпусков в новом году рапортуют обывателям о том, что Новогодняя ночь по всей территории Франции прошла спокойно.
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Было сожжено 690 машин и в целом задержано более 500 человек!
При этом французские власти говорят, что держат ситуацию под контролем, ведь очевидно, что встреча 2023 года прошла гораздо более «правопорядочно», чем года 2022.
Тогда хулиганы по всей стране сожгли почти 900 автомобилей, а задержано было гораздо меньше преступников - 450 человек.
Какой-то новый стандарт измерения качества прошедших праздников.
Возможно, на такую позицию французских властей повлияло то, что во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре марокканские болельщики подарили служителям полиция Франции в целом и Парижа (в особенности) незабываемые впечатления и им есть теперь с чем сравнить термин «спокойно».