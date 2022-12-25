Компания Huawei объявила о том, что полностью закрывает линейку производства собственных процессоров Kirin. Эти процессоры очень хорошо известны в России, было реализовано немало девайсов на данной архитектуре.
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Да, китайская корпорация производила эти процессоры сама, но на фоне огромных проблем с развитием электроники, которые устроили США Китаю, компания оказалась под прицелом американских санкций.
Huawei больше не сможет поддерживать эту линейку чипов и выпускать уже разработанные процессоры, поэтому от них решено полностью отказаться.
При этом компания Huawei заявляет о том, что сотрудничество с корпорацией Qualcomm продолжается, даже несмотря на то, что обе компании находятся под разного рода санкциям.
Например, сейчас доступные Huawei чипы поддерживают только технологию 4G, хотя в целом это и не является препятствием для развёртывания на большинстве устройств компании технологии 5G.