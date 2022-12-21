Потом снимки распространялись в закрытых группах в социальных сетях

Журнал MIT на своих страницах сообщает о том, что роботы-пылесосы iRobot Roomba, которые оснащены камерами, нелегально снимали своих владельцев зачастую в довольно интимных ситуациях.

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Потом, конечно же, эти снимки утекли в сеть.

Журналист MIT, который получил несколько скриншотов благодаря посещению закрытых групп в соцсетях, рассказывает, что на одном из снимков, к примеру, запечатлена женщина на унитазе.

В компании iRobot подтвердили, что снимки подлинные, но утверждают, что их сделали еще в 2020 году и только экспериментальные модели, которые, якобы, никогда не были в продаже, а использовались исключительно сотрудниками для внутреннего тестирования. Данные сотрудники подписали необходимые согласия на съёмку.

Издание уточняет, что фото материалы, полученные с помощью роботов-пылесосов, отправляли в стартап, который занимается наймом сотрудников в разных странах для маркировки фото и видеоконтента для обучения искусственного интеллекта и, теоретически, снятые интимные фотографии владельцев с помощью роботов-пылесосов не должны были попасть чьи-то третьи руки.

Гендиректора компании Колин Энгл заявил, что корпорация уже прекратила сотрудничество с этой компанией и теперь усиленно занимается тем, чтобы в будущем подобных случаев не повторилось.

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