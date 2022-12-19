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Bloomberg - потери Европы из-за отказа от российского газа уже достигли $1 трлн
Энергетический кризис может закончиться лишь к 2026 году
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Агентство Bloomberg сообщает о том, что общие потери Европы из-за отказа от энергоносителей из России уже достигли 1 триллиона долларов.

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Эксперты издания ссылаются на собственные расчёты, которые складываются из возросших цен на энергоносители, как для компаний, так и для потребителей.

При этом Bloomberg предсказывает, что это только самое начало масштабного кризиса, который будет длиться более 5 лет подряд.

Сразу после зимнего периода газовые хранилища Европы ожидаемо опустеют и, в условиях крошечных поставок российского газа, наполнить их - станет национальной приоритетной задачей для многих государств Европы.

Bloomberg заявляет, что напряженная ситуация с тем, чтобы наладить поставки в Европу сжиженного природного газа из Америки и Катара (который стоит минимум в 3 раза дороже) будет длиться в лучшем случае до конца 2026 года.

Именно тогда можно говорить о том, что Катар и Соединённые Штаты Америки смогут действительно ощутимо нарастить добычу СПГ.

Страны Европы начнут «сражаться» друг с другом за приоритетную возможность пополнения запасов природного газа, при этом цены на энергоносители вырастут примерно до 210 евро за мегаватт*час, а Европу неминуемо ждёт рецессия.

Аналитики Bloomberg заканчивают свою статью фразой  - «Передышки от высоких цен больше не будет».

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