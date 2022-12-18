Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Все теоретические выкладки и прогнозы по исчерпанию хранилищ газа оказались неверными
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Немецкая пресса пишет о том, что стране по факту удаётся обеспечить только половину из планируемой экономии газа.

реклама

Экономика Германии в целом не может выйти на нормативные показатели планируемой экономии, тогда как при 20% планах сейчас реально экономят всего 12%!

Основная причина – похолодание.

Планировалось, что этой зимой будет гораздо теплее. Сейчас ситуацию с экономией газа перевели с уровня «напряжённая» на уровень «критическая».

Для Германии прогноз погоды этой зимой стал основным новостным фактором.

Каждый градус имеет значение. В целом национальная немецкая пресса констатирует, что все те теоретические выкладки ученых и экспертов, на основе которых была построена политика по экономии энергоресурсов в масштабах всей страны, оказались на деле нерелевантными и мало соотносятся с действительностью.

До конца зимы хранилища газа в Германии могут быть опустошены полностью, а возможно (если ударят морозы) это произойдет даже раньше, чем планировалось.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #санкции на россию #энергетика #энергетический кризис #энергетический кризис в европе #спг #газ германия #газ европа
13
Показать комментарии (13)

Материалы по теме

В России массово горят торговые центры - эксперты подозревают умышленные поджоги
Вслед за Соловьёвым своей итальянской виллы и въезда в Евросоюз лишится Никита Михалков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
122
В России массово горят торговые центры - эксперты подозревают умышленные поджоги
37
В Windows 10 выявили новые проблемы с панелью задач, проводником и некоторыми приложениями
1
Белковая броня: ученые разработали инновационный материал, способный выдерживать сверхзвуковые удары
6
Razer и HyperX - "бледные поганки" по сравнению с Dareu
11
PepsiCo отчасти раскрыла реальные возможности электрических Tesla Semi по перевозке грузов
7
Российские магазины начали поднимать цены на видеокарты после небольшого падения курса рубля
17
Дисбалансный черный скин LA Thieves для Warzone 2 был изменен
+
Кому нужны скоростные SSD PCIe 4.0, и стоит ли в 2022 году покупать жёсткие диски для фильмов и игр
1
Epic Games начал ежедневную раздачу 15 бесплатных игр
+
Аватар: Путь воды: ожидания, кассовые сборы и оценки критиков
3
GeForce RTX 4080 за $1600 стала самой продаваемой на Newegg – почему AMD не спасёт рынок видеокарт
26
В Portal RTX можно найти видеокарту 4090
1
GeForce RTX 4070 Ti одерживает победу над AMD Radeon RX 7900 XT
8
Intel Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц может на 15% опережать AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23
12
Вслед за Соловьёвым своей итальянской виллы и въезда в Евросоюз лишится Никита Михалков
33
Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
26
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Horizon Chase Turbo
4
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
176
Защищённый планшет с поддержкой SIM-карты OUKITEL RT3 появился на Aliexpress по скидке 70%
+

Популярные статьи

В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
34
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
112
Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
17
Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия
9
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
30
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
309
Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён
24
В ответ на санкции США Пекин инвестирует около $150 млрд в собственное производство микросхем
11
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Вежливый N-A-S_A_M_S
12:57
Молдова полностью отказалась от российского газа Страна впервые в истории не будет покупать топливо у «Газпрома».
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Шеша жив.. В наших сердцах
12:57
так у каждого второго рабсиянина там квартира находится, вот и беспокоятся, как жить они будут
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Вежливый N-A-S_A_M_S
12:57
И раз уж мы вспомнили о римских временах и Рубиконе, просто напомним о том, что после окончательного разгрома Карфагена римляне его разрушили до щебня, а место перепахали, прокляли и засыпали солью. С...
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Подрыв Устоев
12:56
Все бы перешли .Кто противник прогресса ? НО ! Но конфигурация подавляющего числа систем несовместима с требованием новой ОС .Вот корень проблемы обновления .
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
3000kyky Sakh
12:55
Я думаю - это украинцы желающие интегрироваться в европейскую семью народов. Но совковая ментальность так помогает этому, что вызывает только смех и презрение.
Арестович признался, что Украина пыталась ликвидировать начальника генерального штаба России
Вежливый N-A-S_A_M_S
12:55
В пятницу, когда путинские ракеты били по Украине, Европейская комиссия поставила финальную точку в эпопее, которая прямо касается одиссеи газового Титаника в Европе. Напомним, основным потребителем г...
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Вежливый N-A-S_A_M_S
12:55
Сага о газовом Титанике (Часть 4) И надо заметить, что это было встречное движение, поскольку с той стороны происходило примерно тоже самое и в общем даже трудно было представить, что может сломать п...
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Вежливый N-A-S_A_M_S
12:55
И если нам удалось это передать, то можно только представить, какую дичь компании удавалось пережить, за счет ее просто фантастического потенциала. Иногда создавалось впечатление, что она – неубиваема...
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
Lexagon
12:54
Это каламбур.
Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
Ханыга
12:54
Американцы продают свои F35 по всему миру, почему ты думаешь что двигатели от них или другие современные двигатели они не продадут? Двигатели там производят частные компании. В них нет ничего секретно...
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем