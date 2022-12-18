Немецкая пресса пишет о том, что стране по факту удаётся обеспечить только половину из планируемой экономии газа.
реклама
Экономика Германии в целом не может выйти на нормативные показатели планируемой экономии, тогда как при 20% планах сейчас реально экономят всего 12%!
Основная причина – похолодание.
Планировалось, что этой зимой будет гораздо теплее. Сейчас ситуацию с экономией газа перевели с уровня «напряжённая» на уровень «критическая».
Для Германии прогноз погоды этой зимой стал основным новостным фактором.
Каждый градус имеет значение. В целом национальная немецкая пресса констатирует, что все те теоретические выкладки ученых и экспертов, на основе которых была построена политика по экономии энергоресурсов в масштабах всей страны, оказались на деле нерелевантными и мало соотносятся с действительностью.
До конца зимы хранилища газа в Германии могут быть опустошены полностью, а возможно (если ударят морозы) это произойдет даже раньше, чем планировалось.