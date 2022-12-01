Подано исковое заявление в арбитраж

Крупнейшая энергетическая компания Германии, Uniper, которая долгие годы была своеобразной прослойкой между дешёвым российским газом и конечными потребителями по всей Германии, ожидаемо разорилась.

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Больше полугода частные владельцы компании всеми правдами и неправдами добивались от немецкого правительства всё новых и новых финансовых вливаний, пока в конце концов эту компанию попросту не пришлось национализировать.

Убытки приобрели действительно астрономические масштабы и, чтобы вообще не оставить абонентов газа по всей стране без обслуживающей компании, Uniper была попросту передана на баланс государства.

Теперь же стало известно о том, что топ-менеджеры корпорации Uniper подали в арбитражный суд исковое заявление против компании «Газпром экспорт» с требованием возместить ей убытки, понесённые в связи с тем, что поставок газа, как оговорено в контракте, так и не случилось, и компании пришлось заниматься закупкой сырья на стороне по завышенным ценам, а также иными путями диверсифицировать поставки энергоносителей.

В целом сумма требований немецкой стороны оценивается почти в 12 млрд евро.

При этом в своём исковом заявлении компания Uniper скромно умалчивает про санкции, про набившие оскомину турбины Siemens и про прочие всем известные факты.

Очень по-европейски.

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