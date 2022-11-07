Об этом заявил глава Стратегического командования (Stratcom) США, адмирал Военно-Морских Сил, Чарльз Ричард

На очередной встрече представителей Лиги подводного флота известный адмирал по имени Чарльз Ричард, который является главой Стратегического Командования сил США, сказал о том, что властям США нужно провести очень быстрые и очень фундаментальные перемены политики страны в вопросах оборонного характера из-за существенного возросшего риска гораздо более крупных военных столкновений, чем нынешнее на Украине.



Адмирал заявил –«Этот кризис на Украине, в коем мы сейчас оказались, это всего-навсего лишь небольшая разминка. Приближается на горизонте что-то гораздо большее и пройдёт совсем мало времени до того момента прежде чем мы все столкнемся с такими существенными испытаниями, коих уже давно не было в истории США».

Конечно же, его «прозрачные» намёки адресованы в сторону Китая, который является основным конкурентом официального Вашингтона в военном плане, особенно в вопросе возвращения Тайваня в родную гавань.



Командующий также рассказал, что США, как и прежде, «доминируют в подводном флоте», но он не исключил, что в будущих конфликтах этого вряд ли будет достаточно для победы.



Адмирал Ричард даже поддался эмоциям – «Что необходимо, чтобы добиться цели? Может быть, деньги? Или люди? Особые полномочия? Нам нужно вернуть много чего из тех времен, когда мы первые добрались до Луны, в противном случае Китай попросту вытеснит американцев!»

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