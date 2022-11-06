Такова его оценка ущерба, нанесенного стране Джо Байденом

Бывший президент Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп, в очередном своём выступлении заявил, что нынешний президент, Джо Байден, принёс стране столько ущерба и неприятностей, сколько не смогли принести пять наихудших президентов за всю историю страны.

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Трамп заявил – «Я не знаю, сможет ли вообще наша страна просуществовать ближайшие два года!».

При этом он в своей речи также призвал всех своих сторонников голосовать за избрание в сенат кандидата от штата Пенсильвания, Мехмета Оза, который является одним из сторонников Трампа.

Трансляция данного мероприятия велась на канале C-SPAN.

Трамп считает, что Америка никогда ещё не была в таком плохом положении, как сейчас. Он заявил, что страну больше «не уважают нигде и никто».

Также, по словам Трампа, ущерб экономике и репутации США от действий администрации Байдена значительно превосходит по своей совокупности «вред», который когда либо смогли нанести стране худшие правители.

«Рейтерс» заявляет, что Трамп собирается принять участие в выборах президента США в 2024 году, а о своем намерении он может официально объявить на всю страну сразу после того, как закончатся промежуточные выборы, которые состоятся уже через 2 дня.

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