Американский президент перед ноябрьскими выборами решил-таки пообщаться с электоратом, хотя его партии это уже вряд ли поможет.
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На встрече во Флориде 79-летний лидер «свободного мира» сделал ряд заявлений, которые в очередной раз охарактеризовали его как «умного человека и опытного политика», который за словом в карман не полезет.
Во-первых, президент США заявил, что был счастлив разговаривать с человеком, который подарил миру инсулин.
Проблема в том, что канадец по имени Фредерик Бантинг, который и обнаружил в своё время гормон инсулина в организме человека, скончался за полтора года до того, как Джо Байден появился на свет.
Потом американский президент заявил, что «мировая инфляция вызвана войной в Ираке», перепутав Ирак и Украину.
Затем Байден вспомнил своего скончавшегося сына, который, как считает мистер президент, погиб именно в Ираке, хотя его сын умер от онкологии в возрасте 46 лет.
И самое сладкое, что успел произнести президент США, это его пламенная речь на тему гигантских цен на бензин в стране, которую он начал со слов «Дорогие Геи и Джентльмены…»
Видимо, конфуз произошел по причине того, что он не взял с собой заветную бумажку с подсказками или не выпил утреннее лекарство.