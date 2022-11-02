Американский президент снова и опять выдал целый комплекс отборных заявлений

Американский президент перед ноябрьскими выборами решил-таки пообщаться с электоратом, хотя его партии это уже вряд ли поможет.

реклама

На встрече во Флориде 79-летний лидер «свободного мира» сделал ряд заявлений, которые в очередной раз охарактеризовали его как «умного человека и опытного политика», который за словом в карман не полезет.

Во-первых, президент США заявил, что был счастлив разговаривать с человеком, который подарил миру инсулин.

Проблема в том, что канадец по имени Фредерик Бантинг, который и обнаружил в своё время гормон инсулина в организме человека, скончался за полтора года до того, как Джо Байден появился на свет.

Потом американский президент заявил, что «мировая инфляция вызвана войной в Ираке», перепутав Ирак и Украину.

Затем Байден вспомнил своего скончавшегося сына, который, как считает мистер президент, погиб именно в Ираке, хотя его сын умер от онкологии в возрасте 46 лет.

И самое сладкое, что успел произнести президент США, это его пламенная речь на тему гигантских цен на бензин в стране, которую он начал со слов «Дорогие Геи и Джентльмены…»

Видимо, конфуз произошел по причине того, что он не взял с собой заветную бумажку с подсказками или не выпил утреннее лекарство.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде