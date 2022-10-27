Компания Boeing ушла в крутое пике.
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Согласно открытой информации из опубликованных финансовых отчётов компании, только за 9 месяцев текущего года корпорация потерпела убытки более чем на 4 млрд долларов!
Чистый убыток за период с января по сентябрь увеличился почти 70 раз!
Крупнейший мировой производитель космической, военной и, конечно, авиационной техники во второй раз пошёл на снижение прогноза производства самолетов модели 737 (которые составляют основу благополучия компании в секторе гражданской авиации) и готовится по итогам года показать чистый убыток в 3,2 млрд долларов.
Ситуацию до конца года немного выправят продолжающиеся поставки бортов 787 Dreamliner (компания даже перевыполнила ранее заявленные планы, отправив заказчикам 112 самолетов этой модели вместо 85), но с производством этих бортов всё ещё есть проблемы.
Теперь аппетиты Boeing серьёзно уменьшились. Вместо 500 самолётов моделей 737 компания в будущем надеется продать всего 375. Проблемы, мешающие компании развиваться, всем известны: санкции против России, проблемы с компонентами и запчастями, мировой энергетический кризис.