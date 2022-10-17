Запрет на экспорт березы из РФ привел к дефициту и подорожанию туалетной бумаги на 50%

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Ряд крупных европейских компаний и чиновников, которые контролируют вопрос обеспечения «прогрессивной» части человечества туалетной бумагой, вчера забили тревогу!

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Оказывается, из-за блокирующего решения (контр-санкций) на вывоз из Российской Федерации берёзы, Европа в буквальном смысле слова осталась практически без качественной туалетной бумаги.

Та бумага, которая всё ещё продаётся, оказалась в десятки раз хуже по качеству и ситуация продолжает усложняться. Запрет на вывоз берёзы не только спровоцировал сильнейший за всю историю рост цен на данный продукт, но и привёл к образовавшемуся дефициту туалетной бумаги в Европе.

Главное достоинство берёзы в том, что древесина этого сорта в основном состоит из так называемых "коротких" волокон, благодаря чему (после переработки березы) средства гигиены отличаются особой мягкостью.

Конкретные цифры таковы: в 2022 году западные рынки недополучили более 1,5 млн тонн целлюлозы, на которые рассчитывали раньше. При этом стоимость того сырья, которое всё же попадает на производства, выросла примерно на 50%. Бумагу приходится делать из других сортов дерева, что кратно увеличивает затраты производителей на измельчение щепы и её дробление перед превращением в целлюлозную массу.

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