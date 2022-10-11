В США ликуют, а Китай пока молчит

Как сообщают журналисты издания The Financial Times, в общей сложности китайские производители полупроводников уже потеряли почти 9 млрд долларов из-за недавних санкций США.

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Ликующие американские эксперты заявляют, что совсем скоро в КНР наступит «каменный век»!

Пока что о фактической реакции официальных представителей Китая на новые санкции со стороны Америки не последовало, но акции ведущих производителей полупроводников в Китае опускались в ходе торгов на 20%, а суммарные потери общей капитализации «чиповых» компаний составили 8,7 млрд долларов.

Да, скачки акций той или иной компании в ответ на каждодневные новости не всегда свидетельствует о фактическом положении дел, но тренд показывают чётко.

Америка ведёт серьёзную санкционную кампанию против Китая, сделано это с единственной целью - помешать Пекину достичь технологической независимости и стать действительно мощным локомотивом полупроводниковой индустрии всего мира.

США считают, что запрет всем организациям и гражданским лицам в Америке работать с любыми китайскими «чипмейкерами» без должного одобрения уже в скором времени приведет к фактическому возвращению крупных технологических предприятий Поднебесной в «каменный век».

Эксперты также заявляют, что теперь, после принятия подобных решений со стороны США, нужно усилить контроль за промышленными шпионами, которые обязательно попытаются всякими нелегальными способами добыть секреты и передать их Китаю.

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