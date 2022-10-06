Греция вслед за Польшей всерьез вознамерилась истребовать репарации за причинённый вред от немцев.
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Министр иностранных дел страны, Дендиас, на полном серьёзе заявил о том, что официальные Афины ожидают от Германии скорейшей выплаты военных репараций за все страшные преступления, произошедшие по вине Германии в период сразу двух глобальных мировые войн.
Новостные агентства цитирует заявление греческого главы МИД – «Для нынешнего правительства Греции и для населения страны, в первую очередь, этот вопрос остаётся острым и открытым. Я считаю тему репараций принципиальной. Предлагаю всем остальным европейским странам выступить единым фронтом в деле требований репарации от Германии».
Забавно в этой новости то, что такие громкие заявления глава дипломатии Греции сделал сразу после очной встречи со своим коллегой из Польши, который уже прославился на весь мир тем, что требует репарации от Германии в размере 1,3 триллионов доллара.
Следующий шаг в саге о репарациях – потребовать от Германии выплатить компенсации всем странам-членам Евросоюза, а потом и всему миру.