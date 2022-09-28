Вы удивитесь, но в современной авиакосмической отрасли всё ещё используются флоппи-диски.
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Фанат флоппи-дисков Том Перски в своей книге рассказал, что даже в XXI веке прогрессивное человечество в некоторой степени зависит от устаревших флоппи-дискет.
Год от года спрос на дискеты не падает и он, в первую очередь, обеспечен не энтузиастами-любителями ретро, а представителями коммерческой авиации.
Ещё на рубеже восьмидесятых годов прошлого века при проектировании новых самолетов и любых других устройств, которые предназначались для того, чтобы безотказно работать десятки лет, было установлено самое современное на тот период времени оборудование. И если компьютер сегодня можно легко заменить, то изменить начинку огромного и дорогого авиалайнера очень сложно.
И сейчас до сих пор по всему миру можно найти тысячи поездов, самолётов, станков и другого сложного оборудования, которые управляются с помощью дискет.
Да, модернизировать всю эту технику было бы можно, и это бы не противоречило духу прогресса, но инвестировать в подобную технику никто не собирается, ведь она исправно выполняет свою функцию.
Например, только в США в прошлом году насчитывалось более 8000 коммерческих самолетов, которые оснащены флоппи-дисководами. Владельцы не собираются отказываться от их использования только потому, что в них применены старые и несовременные технологии. Главное – результативная работа оборудования.
«Вам шашечки или ехать?»