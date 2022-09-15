Вторая Мировая Война закончилась далеко не для всех

Некоторое время назад появилась информация о том, что власти Польши всерьёз рассматривают возможность подачи требований о репарациях после Второй Мировой Войны к официальной Германии.

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Поляки считают, что из-за того, что Германия напала на Польшу и, по сути, спровоцировала начало планетарного военного конфликта, власти нынешней Германии обязаны, по мнению поляков, выплатить репарации в размере, ни много ни мало, 1.3 млрд долларов.

Сначала многими подобные заявления были восприняты как недопонимание или ещё что-то подобное, власти Германии в ответ на подобные заявления не раз подчеркивали, что Польша уже отказалась от репараций и поднимать этот вопрос снова попросту неэтично в свете всеобщего европейского равенства и братства.

Но вчера Сейм Польши принял резолютивное решение, согласно которому страна будет требовать военных репараций от Германии за весь тот ущерб, которые понесла Польша во время Второй Мировой Войны. Слухи и спекуляции на тему приобрели официальную форму. За принятие подобного решения проголосовало 418 депутатов и всего 15 воздержались (4 против).

Сейм желает, чтобы ФРГ приняла на себя юридическую, историческую, политическую и, главное, финансовую ответственность за весь урон, которая нанесла стране гитлеровская Германия.

Отмечает, что поляки утверждают, что никогда не получали никаких компенсаций за моральные страдания народа и материальные потери экономики. И, более того, поляки заявляют, что страна никогда не отказывалась от своих требований к Берлину.

Премьер-министр Польши сообщает, что Германии уже передана нота с настойчивым предложением начать переговорный процесс по репарациям, и только после того, как Германия выплатит компенсации, польско-немецкие отношения можно будет назвать действительно «образцовым примирением народов».

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