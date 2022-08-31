Реальные условия еще раз подтвердили высокую безопасность "Терминаторов"

Недавно журналистам РИА «Новости», освещающим военную тематику, стало известно о том, что в ходе выполнения реальных задач был на практике подтвержден факт того, что специальная боевая машина для поддержки танков модели «Терминатор» может без проблем выдержать прямое попадание управляемой ракеты, выпущенной из знаменитого противотанкового комплекса «Джавелин».

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Этими данными с редакцией поделился информированный источник, который также отметил, что опыт боевых действий однозначно свидетельствует, что машина «Терминатор» благодаря своей усиленной броне легко выдерживает прямое попадание «Javelin» (и это не говоря уже о других противотанковых комплексах, которые производят страны НАТО).

Как только машины возвращались на позиции после эпизода попадания, то им потребовался лишь самый минимальный ремонт, который можно произвести в полевых условиях.

При этом боеспособность техники в большинстве случаев восстанавливалась до 100%.

Машины «Терминатор» оснащены четырьмя ракетными установками типа «Атака», которые опираются на лазерную систему наведения; двумя 30-мм пушками, а также двумя гранатометами. Поддержку всему этому арсеналу оказывает модернизированный танковый пулемёт системы Калашникова.





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