Автор проекта утверждает, что теперь всех порноактрис нужно отправить по домам, ничего нового они уже не предложат

Недавно стало известно о том, что один из пользователей сети потратил немалое количество времени на то, чтобы создать нейросеть, которая умеет генерировать фото голых женщин на основе их текстового описания.

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Причём количество сгенерированных фото ничем не ограничено и теоретически бесконечно.

Такое оригинальное применение технологии искусственного интеллекта позволяет единожды запустить процесс автоматической генерации картинок, и он будет длиться вечно.

Обнажённая натура, которая, по сути дела, представляет собой скомпилированные и обработанные изображения из уже имеющихся картинок нескольких фотобанков, к которым обращается нейросеть, получается крайне реалистичной.

Автор кода нейросети утверждает, что его изобретения вполне достаточно для того, чтобы генерировать обнажённую натуру по запросу и вкусу совершенно любого человека, больше нет необходимости в моделях для эротической фотосъёмки, а от порноактрис вовсе нужно отказаться, потому что ничего нового они предложить не могут, а нейросеть с успехом создаёт картинки женских тел с любыми параметрами.

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