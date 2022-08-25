За много лет процветания Европа начала забывать, что такое настоящий голод

Многие внимательные пользователи сети Интернет обратили внимание на то, что с приближением зимы и на фоне политического и энергетического кризисов в Европе, тема продовольственной безопасности выходит на первый план.

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Ещё некоторое время назад все мировые СМИ твердили о том, что украинское зерно спасёт мир от голода, даже называли конкретные страны африканского континента, которые существенно страдают без еды. Но факты таковы - пока что ни одно судно, которое с такой помпой повезло зерно покупателям, до реально голодающих стран так и не дошло. Но об этом как-то говорить не принято.

Зато принято говорить, что европейцам пора снижать собственные запросы.

Так, в сети началась компания, которая призвана «открыть глаза» жителям Европы на их «сверхпотребление».

Например, на одной из распространяемых в последнее время картинок изображён африканский ребёнок, который держит в руках насекомое, а надпись на плакате гласит – «Если у вас не текут слюнки при виде этой картинки, значит вы в реальности не так уж и голодны!».

Судя по всему, в ближайшее время тем, кто и так страдает от нехватки еды, будет ещё хуже.

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