Совсем неожиданная новость опубликована сегодня на страницах издания The Hollywood Reporter.
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Там заявляют, что японцы из студии Bandai Namco заключили сделку о том, чтобы экранизировать на мощностях Голливуда культовую игру Pac-man!
Итак, уже известно, что на съёмках картины (полнометражного фильма) будет командовать продюсерский центр «ВэйФеир», а сценаристом выступит Чак Вильямс, который уже отметился работой «Sonic в кино».
Для культовой игры Pac-man это будет первая реальная экранизация, в которой снимутся живые актеры, но вот тут возникает масса вопросов - если вспомнить, что в оригинальной Pac-man восьмидесятых годов прошлого века сюжет заключался в том, чтобы довести жёлтый шарик по лабиринту точек до цели и избежать встречи с привидениями, то каким образом этот сюжет можно адаптировать в полнометражный фильм?
Это настоящая загадка.
Да, популярность Pac-man это абсолютный успех студии Bandai Namco, но, как показывает реальность, экранизации игр - пустая трата денег.