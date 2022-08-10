Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Японская студия Bandai Namco снимет фильм по культовой игре Pac-Man
Культовая аркада в кино - это что-то непонятное
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Совсем неожиданная новость опубликована сегодня на страницах издания The Hollywood Reporter.

реклама

Там заявляют, что японцы из студии Bandai Namco заключили сделку о том, чтобы экранизировать на мощностях Голливуда культовую игру Pac-man!

Итак, уже известно, что на съёмках картины (полнометражного фильма) будет командовать продюсерский центр «ВэйФеир», а сценаристом выступит Чак Вильямс,  который уже отметился работой «Sonic в кино».

Для культовой игры  Pac-man  это будет первая реальная экранизация, в которой снимутся живые актеры, но вот тут возникает масса вопросов - если вспомнить, что в оригинальной Pac-man восьмидесятых годов прошлого века сюжет заключался в том, чтобы довести жёлтый шарик по лабиринту точек до цели и избежать встречи с привидениями, то каким образом этот сюжет можно адаптировать в полнометражный фильм?

Это настоящая загадка.

Да, популярность Pac-man это абсолютный успех студии Bandai Namco, но, как показывает реальность, экранизации игр - пустая трата денег.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#bandai namco #bandai namco entertainment #bandai namco games #pac-man world #pac-man
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tales of Luminaria для мобильных устройств будет удалена в июле текущего года
Bandai Namco подтверждает взлом
Pac-Man World для PS1 получит ремейк в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
70
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
2
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
18
Виталик Бутерин назвал основную задачу перехода Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах
5
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
19
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
35
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
5
Сколько стоит оптимальный процессор для недорогой геймерской сборки – 5 CPU с игровым потенциалом
3
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
6
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 самых популярных моделей августа 2022 года
20
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
23
Криптомиллиардер планирует оставить себе только 1% своего заработка
8
В сети появились кадры игрового процесса Diablo 4
+
В Украине собираются строить завод по производству БПЛА Bayraktar
86
В России готовят амбициозную ролевую игру AAA-класса
15
Динамика игровой выручки NVIDIA говорит о надвигающемся криптопохмелье
16
С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
13
Очередная утечка – база данных абонентов оператора Tele2 на 7 500 000 строк попала в открытый доступ
7
Доходность майнеров растёт, а PoS уже стучится в окно
4

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
73
Главные игры августа 2022 года
3
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
44
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
7
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
8

Сейчас обсуждают

Лопшо Педунь
16:09
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Муж_ЗАГЛOTA
16:08
да 5 части хватит там и так каждый 2 это солдат, еще и дерутся за место в армии )))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
AKG
16:07
Какие 5-7 лет ни о чём не думать, еблозавр, для этого поганую сосноль надо брать. А что бы ни о чём не думать, надо ТОПЫ каждое поколение менять.
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
Bolea Alexandru
16:07
ой все, а где народный i5-10400f+h510+gtx1660? Собрали комп за 35-40к, да фпс меньше, да нету 144гц но зато игра едет плавно
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Лопшо Педунь
16:06
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
AKG
16:06
Поxyй на стадо, HI-END GPU тоже имеют небольшой процент продаж, не все нищенки из под мостов их могут себе позволить, и что теперь, под вагонами жить и играть в е6аноем FHD на бомжовском мониторе? Лог...
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
swr5
16:06
Лазерное порошковое наплавление (LPBF) давно и с успехом используется в России на 3D принтерах для выпуска лопаток газотурбинных двигателей. Американские инженеры как всегда отстали.
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
ахахах
16:04
вся северокорейская армия прийдёт вырезать врага,куда ей скажут
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Kira625
16:04
Не порти классику.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Johan_888
16:04
Так думают все интеллигентные украинцы, неважно где живущие, не позволяющие себе быть хохлом.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем