Сегодня стало известно о том, что проект российских разработчиков игры под названием «Смута», который серьезно заявил о себе, получил неожиданное развитие.
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Авторы «Ведьмака а-ля-рюс» собрали более 250 млн рублей на разработку игрового мира, но сейчас исчезли из всех соцсетей. По факту теперь основная интрига кроется не в игре, а в том, чем всё это завершится.
Официальный сайт компании уже закрыт, официальное сообщество «ВКонтакте» оказалось закрытым (теперь в него можно добавиться только по решению администрации), а сами представители компании «Сибирь Unlimited» комментировать ничего не собираются и ушли в глубокое подполье.
Обращает на себя внимание и тот факт, что основное финансирование игры под названием «Смута» состояло почти на 50% из денег, которые получены от некоего «Института развития интернета», а в целом общий бюджет на проект превысил 500 миллионов рублей!
Игра должна была выйти в свет ещё в 2020 году, но помешала пандемия. Теперь же релиз оказался перенесён уже на 2024 год, а сейчас, наверное, эта игра превратится в очередную серию про Остапа Бендера.