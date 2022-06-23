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Власти Китая сорвали глобальный протест обманутых вкладчиков нажатием одной кнопки
Обманутые вкладчики крупных банков со всего Китая добирались до места проведения акции, но им отключили цифровые пропуска
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Пока некоторые особо одиозные личности спорят по поводу того, есть ли «мировое глобальное правительство» со своими интересами или никаких теорий заговора не существует, на китайской земле происходит нечто странное и показательное одновременно.

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Так, китайские власти с помощью системы, которая была изначально создана для контроля коронавирусных эпидемий, позволила чиновникам с помощью одной кнопки сорвать масштабную акцию протеста, которую готовили активист со всей страны. Китайские чиновники попросту отключили всем протестующим цифровые пропуска.

Предыстория такова. Примерно 2 месяца назад 4 крупнейших китайских банка выступили с заявлением о том, что заморозили вклады своих клиентов на сумму более 180 млн долларов. Из-за такого решения многие остались без доступа к своим собственным сбережениям, а компании, которые были клиентами данных банков, не могут перевести даже зарплату своим сотрудникам. Не говоря уже о том, чтобы поддерживать нормальную работу предприятий.

Пострадавшие клиенты решили устроить масштабную акцию протеста, а в качестве места её проведения выбрали город Чанчжоу. Именно туда направились пострадавшие и желающие протестовать со всего Китая. Однако акции не суждено было состояться.

Прямо перед поездкой в этот город так называемые «коды здоровья», которые используются для отслеживания перемещения людей и формально для борьбы с коронавирусом, были отозваны у всех пострадавших вкладчиков банков. То есть, их статус сменился с зелёного на красный. Это указывает обычно на то, что все, кто решил поучаствовать в протесте, заражены коронавирусом или имели контакт с человеком, который заражён коронавирусом.

Для таких людей вдруг стали невозможны поездки общественным транспортом, посещение публичных мест, а если такой человек оказался на улице с «красным кодом», то его в обязательном порядке задерживала полиция.

Таким образом, «Большой Китайский Брат» без особых усилий сорвал глобальную акцию протеста.

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#китай #акции протеста #большой брат
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Власти Китая сорвали глобальный протест обманутых вкладчиков нажатием одной кнопки
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