Обманутые вкладчики крупных банков со всего Китая добирались до места проведения акции, но им отключили цифровые пропуска

Пока некоторые особо одиозные личности спорят по поводу того, есть ли «мировое глобальное правительство» со своими интересами или никаких теорий заговора не существует, на китайской земле происходит нечто странное и показательное одновременно.

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Так, китайские власти с помощью системы, которая была изначально создана для контроля коронавирусных эпидемий, позволила чиновникам с помощью одной кнопки сорвать масштабную акцию протеста, которую готовили активист со всей страны. Китайские чиновники попросту отключили всем протестующим цифровые пропуска.

Предыстория такова. Примерно 2 месяца назад 4 крупнейших китайских банка выступили с заявлением о том, что заморозили вклады своих клиентов на сумму более 180 млн долларов. Из-за такого решения многие остались без доступа к своим собственным сбережениям, а компании, которые были клиентами данных банков, не могут перевести даже зарплату своим сотрудникам. Не говоря уже о том, чтобы поддерживать нормальную работу предприятий.

Пострадавшие клиенты решили устроить масштабную акцию протеста, а в качестве места её проведения выбрали город Чанчжоу. Именно туда направились пострадавшие и желающие протестовать со всего Китая. Однако акции не суждено было состояться.

Прямо перед поездкой в этот город так называемые «коды здоровья», которые используются для отслеживания перемещения людей и формально для борьбы с коронавирусом, были отозваны у всех пострадавших вкладчиков банков. То есть, их статус сменился с зелёного на красный. Это указывает обычно на то, что все, кто решил поучаствовать в протесте, заражены коронавирусом или имели контакт с человеком, который заражён коронавирусом.

Для таких людей вдруг стали невозможны поездки общественным транспортом, посещение публичных мест, а если такой человек оказался на улице с «красным кодом», то его в обязательном порядке задерживала полиция.

Таким образом, «Большой Китайский Брат» без особых усилий сорвал глобальную акцию протеста.

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