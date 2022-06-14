Ведущие мировые авиационные эксперты сообщают, что компания Боинг, с большой долей вероятности, была вынуждена остановить производство своих бортов 737 Max из-за санкций против России, но старается сохранить сей факт в секрете.
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Ситуацию комментирует Роман Гусаров из издания «avia.ru» - «Ни для кого не секрет, что зависимость корпорации Боинг от русского металла, а именно от титана российского производства, достигает порою 40%, то есть, в упрощённой форме можно сказать, что минимум каждый третий Боинг полностью собран из российского титана. При этом важно отметить, что компания Боинг получала из России не просто титан как бесформенные материалы, но именно титановые изделия, которые выпускались на мощностях предприятий Ависма в Верхней Салде».
Более того, на совместном предприятии этих двух корпораций все детали, поставляемые авиакомпании Боинг, предварительно обтачивались, из них даже производились крупные узлы и элементы самолетов, а Боинг всего-навсего их получал готовыми.
Также традиционно Россия поставляла авиакомпании Боинг самый разнообразный металлообрабатывающий инструмент, в частности, к таким видам оснастки можно отнести продукцию белгородского предприятие «Скиф-м». Да и вообще, самолёты Боинг – это, по сути, широкомасштабный международный проект всеобщей кооперации и в любом из бортов есть доля от многих и многих государств. Срыв поставок в таком случае - это не просто взрывной рост рисков для производства за рубежом, но и невозможность найти альтернативных поставщиков.