Каждый самолет компании этой модели почти на 40% изготавливался из титана и титановых изделий, поставляемых из РФ

Ведущие мировые авиационные эксперты сообщают, что компания Боинг, с большой долей вероятности, была вынуждена остановить производство своих бортов 737 Max из-за санкций против России, но старается сохранить сей факт в секрете.

реклама

Ситуацию комментирует Роман Гусаров из издания «avia.ru» - «Ни для кого не секрет, что зависимость корпорации Боинг от русского металла, а именно от титана российского производства, достигает порою 40%, то есть, в упрощённой форме можно сказать, что минимум каждый третий Боинг полностью собран из российского титана. При этом важно отметить, что компания Боинг получала из России не просто титан как бесформенные материалы, но именно титановые изделия, которые выпускались на мощностях предприятий Ависма в Верхней Салде».

Более того, на совместном предприятии этих двух корпораций все детали, поставляемые авиакомпании Боинг, предварительно обтачивались, из них даже производились крупные узлы и элементы самолетов, а Боинг всего-навсего их получал готовыми.

Также традиционно Россия поставляла авиакомпании Боинг самый разнообразный металлообрабатывающий инструмент, в частности, к таким видам оснастки можно отнести продукцию белгородского предприятие «Скиф-м». Да и вообще, самолёты Боинг – это, по сути, широкомасштабный международный проект всеобщей кооперации и в любом из бортов есть доля от многих и многих государств. Срыв поставок в таком случае - это не просто взрывной рост рисков для производства за рубежом, но и невозможность найти альтернативных поставщиков.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



