Именно такую сумму планируют потратить в ближайшие три года на создание группировки из 380 спутников

На фоне нестабильной экономической ситуации, которая наблюдается не только в России, но и во всём мире, многие скептики высказывают предположение о том, что Российская Космическая программа серьёзно пострадает в самое ближайшее время.

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Другие же говорят, что «Русский космос» практически не зависит от импортных поставок и ему не только ничего не угрожает, но и, наоборот, появляется импульс для реализации наиболее критичных проектов, которые бы способствовали большей независимости России от всего мира.

Например, вчера стало известно о том, что проект спутниковой системы «Сфера», которая, по сути, представляет собой настоящую цифровую паутину, окутывающую всю страну, обойдётся государству в 180 млрд рублей.

Данную сумму планируют освоить до 2025 года, создавая и запуская на орбиту спутники разнообразной технической направленности, доведя их количество до 380 штук.

Среди функциональных особенностей проекта «Сфера» значится буквально все современные технологии, которые могут потребоваться простым гражданам. Это и быстрый широкополосный спутниковый доступ в интернет, и предоставление «интернета для вещей» и мелкой техники, это и навигация, и радиолокация, и спутниковое видео и фотосъёмка высокой чёткости и многое-многое другое.

Создателей проекта настроены очень решительно и сейчас нет ровным счетом никаких оснований полагать, что столь масштабный проект не будет реализован.

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