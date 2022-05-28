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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Канада примет закон об ответственности за уголовные преступления, совершенные на Луне.
Кажется, что идея так себе, но чем больше пилотов полетят в космос, тем больше будет преступлений, ведь люди даже в космосе остаются людьми
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Недавно стало известно о том, что в правительстве Канады готовится к рассмотрению законопроект, посвящённый уголовной ответственности за действия космонавтов на Луне. Ни много и ни мало.

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Итак, согласно предложенному закону, канадские космонавты, совершившие преступление на ближайшем спутнике Земли, будут нести ответственность по законам Канады, как если бы они совершили преступление на территории страны.

Если Вам кажется, что подобное звучит как бред, то лучше подумать еще раз. Сейчас фактически нет никакой ответственности у космонавтов, астронавтов и тайконавтов в том случае, если они совершат какое-либо правонарушение в космосе.

Первый прецедент, когда астронавта американского происхождения осудили за преступление, совершённое на борту Международной Космической Станции, был зафиксирован еще в 2019 году. Так, американка пыталась с борта станции получить доступ к банковскому счету своего супруга, с которым находилась в процессе развода

Таким образом, многие страны уже выработали свою позицию по поводу преступлений, совершаемых в космосе и на всяких космических станциях. Их предлагают приравнивать к действующему на Земле юридическому праву стран по принадлежности пилотов.

Логично было бы предположить, что в скором будущем появится некий международный или «все планетный», если хотите, свод юридических правил, которые будут регулировать жизнь и поведение космонавтов на любых космических объектах, но логично предположить и то, что должен появиться некий «международный космический трибунал», который будет рассматривать дела, в случае совершения космонавтами преступлений, что, очевидно, в нынешних условиях невозможно.

Таким образом, подождать создания «международного уголовного космического права» придётся ещё как минимум лет 50, а то и больше.
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#космос
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