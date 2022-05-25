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Компания Samsung может уйти с рынка смартфонов следом за LG
Как утверждает китайский инсайдер, такое решение корейцев незначительно скажется на прибыли компании, но освободит средства для развития действительно выгодных проектов полупроводников и искусственного интеллекта
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Недавно стало известно о том, что компания Samsung всерьёз рассматривает возможность вообще закрыть свой бизнес по производству смартфонов и покинуть рынок.

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Подобную информацию сообщил крупный китайский инсайдер, который славится своей невероятной осведомленностью и не раз это доказывал, публикуя практически полностью достоверную информацию о различных смартфонах компании Samsung.

Инсайдер заявляет, что для Samsung, как для корпорации, уход, с казалось бы, прибыльного рынка смартфонов станет крайне незаметным событием, потому что компания в последние годы сфокусировала своё внимание на других технологических направлениях, где добилась ощутимых успехов.

Список «новых горизонтов», которые компании удалось для себя открыть, состоит из искусственного интеллекта, биотехнологий и полупроводникового бизнеса. Эксперт считает, что даже без выпуска собственных моделей смартфонов, Samsung по-прежнему будет зарабатывать огромные деньги, являясь поставщиком оборудования для практически всех мировых технологических компаний.

Также «китайский техно-гуру» продолжает критиковать компанию Samsung за то, что она всё больше и больше проигрывает молодым компаниям из Поднебесной.
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#смартфоны #samsung #самсунг
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