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Банкиры просят ЦБ не менять дизайн рублевых банкнот - банкоматы их не распознают
Банкоматы и другая счетная техника на 100% импортная, из-за санкций обновлять ПО банкоматов стало крайне затруднительным делом. "Обучить" их новым шаблонам купюр теперь непросто
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Центробанк России получил в свой адрес письмо от Ассоциации банков РФ, в котором эксперты индустрии предложили регулятору отменить планировавшийся ещё в начале года переход на банкноты нового образца. Кто бы что ни говорил, а санкции против России ударили в этой области крайне существенно.

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Например, людям, знакомым с ситуацией, хорошо известно, что абсолютные 100% кассовой техники, включая банкоматы, счётные и сортировальные машины, поставляются в Россию в качестве импорта.

Основными производителями выступают Япония и Германия, которые объявили о том, что покидают Россию. Пока что уход крупных компаний вызвал обвал рынка «банкоматов» и специализированного оборудования более чем на 60% и ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём.

Если предположить, что в ближайшем будущем в оборот поступят новые банкноты, у которых, естественно, будут современные способы защиты, то у банков будет отсутствовать вообще какая-либо возможность обучить существующую технику распознавать новые деньги. Невозможно будет запрограммировать валидаторы таким образом, чтобы шаблоны новых купюр и их номиналы безошибочно распознавать.

Ассоциация банкиров предлагает вспомнить об обновлении банкнот сразу же после того, как ситуация в стране стабилизируется и будут налажены поставки в современной кассовой техники.

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