Вынесли технику Apple, которая была предназначена для работы сотрудников редакции

Сегодня стало известно о том, что российский офис корпорации tiktok посетили воры, которые украли оборудование на более чем 2 миллиона рублей.

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Основная версия произошедшего - преступление совершил кто-то из сотрудников, имеющих доступ в офис. В общей сложности были похищены более 30 смартфонов Apple, также 8 часов «яблочного бренда» и 4 настольных компьютера, всё того же Apple.

О пропаже всего этого добра сотрудники узнали ещё в конце апреля, именно эта техника была закуплена для того, чтобы осуществлять непосредственную работу в рамках tiktok, а смарт-часы были подарком вместо премий особо отличившимся сотрудникам.

Как сообщают журналисты, преступники проникли в офис, не взломав замки, и спокойно вынесли всю указанную технику.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что охранник офис-центра, где расположена редакция российского сегмента tiktok, заходит в здание, держа в руках большую сумку, хотя в тот день была не его смена. Правоохранители предложили сотруднику охраны пройти проверку на полиграфе, он согласился, но, видимо, зря.

Полиграф он не прошёл, сейчас в отношении охранника проводится проверка, он является основным подозреваемым.

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