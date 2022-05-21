Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Редакцию TikTok в Москве обворовали на 2 млн рублей без взлома замков
Вынесли технику Apple, которая была предназначена для работы сотрудников редакции
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Сегодня стало известно о том, что российский офис корпорации tiktok посетили воры, которые украли оборудование на более чем 2 миллиона рублей.

реклама

Основная версия произошедшего - преступление совершил кто-то из сотрудников, имеющих доступ в офис. В общей сложности были похищены более 30 смартфонов Apple, также 8 часов «яблочного бренда» и 4 настольных компьютера, всё того же Apple.

О пропаже всего этого добра сотрудники узнали ещё в конце апреля, именно эта техника была закуплена для того, чтобы осуществлять непосредственную работу в рамках tiktok, а смарт-часы были подарком вместо премий особо отличившимся сотрудникам.

Как сообщают журналисты, преступники проникли в офис, не взломав замки, и спокойно вынесли всю указанную технику.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что охранник офис-центра, где расположена редакция российского сегмента tiktok, заходит в здание, держа в руках большую сумку, хотя в тот день была не его смена. Правоохранители предложили сотруднику охраны пройти проверку на полиграфе, он согласился, но, видимо, зря.

Полиграф он не прошёл, сейчас в отношении охранника проводится проверка, он является основным подозреваемым.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
<b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tiktok #тикток #тиктокер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Клипы Вконтакте - новый TikTok для российских пользователей
Доход от рекламы в TikTok в этом году прогнозируют на уровне $11 млрд
"Вконтакте" запустили "аналог TikTok" под названием "VK-клипы" в виде отдельного приложения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
35
Цены на видеокарты NVIDIA снижаются в магазинах РФ – 20 мая скидки доходят до 40%
87
Илон Маск оказался в центре скандала с домогательствами
19
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
31
Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
25
Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
27
Курс Dogecoin и Shiba Inu снизится до нуля – эксперты РБК рассказали о будущем мемных криптовалют
3
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 11 000р ниже рекомендованной стоимости
17
Видеокарты AMD через месяц-два могут получить мощный буст производительности
12
Виталик Бутерин признался, что больше не является миллиардером и осудил страсть к накоплению денег
26
Bloomberg: Стоимость ценных бумаг Binance Luna упала с $1,6 млрд до $2 200 в течение одной недели
2
Глобальная стратегия Old World от ведущего дизайнера Civilization IV наконец-то добралась до Steam
+
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 95 000р
24
AMD анонсирует чипсет X670 Extreme на Computex на следующей неделе
3
Nature: Ученые используют сконструированные стволовые клетки для лечения агрессивных форм рака
+
В сеть попали спецификации GeForce GTX 1630: 512 ядер CUDA и 4 ГБ GDDR6
6
Глава Samsung Electronics примет президента Байдена на одном из предприятий компании
1
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
15
GSC Game World сообщила о возобновлении работы над S.T.A.L.K.E.R. 2
43
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
10

Популярные статьи

Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
127
Собираем недорогой игровой ПК, за который не жалко отдать деньги весной 2022 года
18
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
82
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
100
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
61
Return to Castle Wolfenstein: возвращение в 2001 год
28
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
62
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
6
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
+
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий
18:39
3 месяца назад заявили об этом. но не факт что будет так)) за 3 месяца много воды утекло))
Авторы Atomic Heart подсчитали, сколько сотен тысяч человеко-часов уже потратили на создание проекта
Дмитрий
18:38
Долгострой. когда там перенос на 2023. жду уже
Авторы Atomic Heart подсчитали, сколько сотен тысяч человеко-часов уже потратили на создание проекта
Гоогле Гооглев
18:34
Скоро биток, будет стоить 1 буханку хлеба
Мантуров: рано или поздно в России легализуют криптовалюту
Дмитрий
18:34
Дороговизня. сговорились уже и майнеров нет)) 6700 - 40к 1660супер 20к. это в Германии. и в США.
Гонка Redout 2 выйдет только в середине июня
Aztartez
18:29
Газпром - один из главных налогоплательщиков страны. Всё просто)
Reuters: власти ФРГ и Италии согласились платить за российский газ в рублях
Дмитрий Мерцалов
18:25
Вся Россия и окрестности с нетерпением ждут демонстрации хваленного американского противобункерного оружия.
Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
quid irrumabo
18:25
Да, и таможенный порог в 1000$ тоже потом отменят.
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
Олег
18:24
Как тебе такое Илон Байдон???
Reuters: власти ФРГ и Италии согласились платить за российский газ в рублях
djon3volta
18:24
А ещё серый импорт по идеи заметно дешевле должен быть, чем оф.поставки, но этого естественно не произойдёт. Поэтому, ни гарантии, не низкой цены не будет.
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
Aztartez
18:24
Крымский мост же построили😁
"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем