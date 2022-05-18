Авито - первая крупная IT-компания, которая решила оказать масштабную помощь волонтерам-поисковикам силами своей сверхпопулярной платформы

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Совсем недавно на фоне печального развития ситуации в мире и в стране пришла действительно хорошая новость для всех тех, кто живёт в России.

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Компания Авито и волонтёры из некоммерческой организации Лиза-Алерт объявили о том, что запускают совместное масштабное сотрудничество, которое позволит ещё больше повысить эффективность поиска пропавших людей.

Так, на сайте Авито появится специальный подраздел, с помощью которого любой желающий сможет передать на безвозмездной основе поисковикам любое оборудование, которое может им помочь, а также просто пожертвовать на развитие проекта любую сумму денег.

Также Авито даст возможность участникам поисковых отрядов жить бесплатно в квартирах и отелях, держать всё время на связи большое количество людей и действительно ещё более эффективно помогать ближним.

Данный проект был создан не только для того, чтобы искать уже пропавших, но и чтобы заняться профилактикой поведения тех людей, которые, порою, ведут себя не очень безопасно, из-за чего оказываются в сложных ситуациях, из которых можно найти выход только с помощью профессионалов.

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